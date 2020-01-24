ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Татова доця: Слава з НеАнгелів вразила схожістю з батьком

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2020 - 17:32
Татова доця: Слава з НеАнгелів вразила схожістю з батьком
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Знаменитість останнім часом досить часто публікує сімейні фото

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка не так давно розлучилася зі своїм чоловіком і батьком своїх дітей Едгаром Камінським, в цьому році вже встигла відпочити на Балі в компанії одного відомого актора.

Повернувшись в Україну, співачка схоже вирішила приділити час своїй родині, про що розповіла в своєму акаунті Instagram. Знаменитість опублікувала знімки з батьком, з яким відвідала одну з приватних клінік Києва. Причину відвідування медичного закладу артистка не назвала, проте в сториз згадала, що вони встигли багато зробити за цей день. Варто зазначити, що отець Слави на фото не виглядає хворобливо, він посміхається і впевнено позує на камеру.

Татова доця: Слава з НеАнгелів вразила схожістю з батькомФото: Слава Камінська з батьком (instagram.com/babaslavka)

"Як же швидко летить час...." - коротко підписала зворушливий кадр Слава

Підписники відзначили, що припускали, що свою зовнішність зірка успадкувала від матері, але тепер переконалися в безсумнівній подібністі Слави з батьком. Крім того, і молодша дочка Камінської здалася їм разюче схожою на дідуся, про що вони відразу ж повідомили своєму кумиру:

  • Я думала, що Слава схожа на маму, але я помилялася....на папу
  • Зараз Ви відчуваєте себе дитиною.
  • Татова доця
  • Дуже схожі!
  • Вона татова донька і крапка)))
  • Як Лаура схожа на дідуся...
  • Які ви чудові

Нагадаємо, гаряча Слава Камінська з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках на відпочинку в Індонезії.

Гаряча Слава з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках Неможливе можливо! Слава з НеАнгелів заявила про довгоочікуване возз'єднання сім'ї
Новини України НеАнгелыСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся