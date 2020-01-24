Татова доця: Слава з НеАнгелів вразила схожістю з батьком

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Знаменитість останнім часом досить часто публікує сімейні фото

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка не так давно розлучилася зі своїм чоловіком і батьком своїх дітей Едгаром Камінським, в цьому році вже встигла відпочити на Балі в компанії одного відомого актора.

Повернувшись в Україну, співачка схоже вирішила приділити час своїй родині, про що розповіла в своєму акаунті Instagram. Знаменитість опублікувала знімки з батьком, з яким відвідала одну з приватних клінік Києва. Причину відвідування медичного закладу артистка не назвала, проте в сториз згадала, що вони встигли багато зробити за цей день. Варто зазначити, що отець Слави на фото не виглядає хворобливо, він посміхається і впевнено позує на камеру.

Фото: Слава Камінська з батьком (instagram.com/babaslavka)

"Як же швидко летить час...." - коротко підписала зворушливий кадр Слава

Підписники відзначили, що припускали, що свою зовнішність зірка успадкувала від матері, але тепер переконалися в безсумнівній подібністі Слави з батьком. Крім того, і молодша дочка Камінської здалася їм разюче схожою на дідуся, про що вони відразу ж повідомили своєму кумиру:

Я думала, що Слава схожа на маму, але я помилялася....на папу

Зараз Ви відчуваєте себе дитиною.

Татова доця

Дуже схожі!

Вона татова донька і крапка)))

Як Лаура схожа на дідуся...

Які ви чудові

Нагадаємо, гаряча Слава Камінська з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках на відпочинку в Індонезії.