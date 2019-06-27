"Солодкий пиріжочок": Alyona Alyona розбурхала мережу постільним фото в одному рушнику

Артистка явно вміє посміятися над собою
Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona останнім часом радує своїх шанувальників яскравими світлинами. Після фото в купальнику прийшла пора і постільного кадру.
Пишнотіла артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кумедне фото, на якому вона лежить у ліжку в одному лише рожевому рушнику, який притримує на грудях. При цьому волосся Альони накручене на бігуді, а її обличчя прикрите смішною маскою, вирізаної з обгортки гамбургера з відомої мережі фастфуду.
"Веганський бургер і дієтичну колу, будь ласка!" - прокоментувала публікацію дівчина.
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Підписники 28-річної Альони Савраненко (справжнє ім'я виконавиці. - Ред.) жваво відреагували на кумедний пост і залишили багато коментарів, захоплюючись чуством почуттям рэперши.
Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)
Нагадаємо, українська рэперша Alyona Alyona показала розкішні форми на новому знімку, який вона зробила в Баришівці Київської області.
Раніше Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.
До речі, українська виконавиця Alyona Alyona стала героїнею американського глянцевого видання Vogue.