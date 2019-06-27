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"Солодкий пиріжочок": Alyona Alyona розбурхала мережу постільним фото в одному рушнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.06.2019 - 11:58
"Солодкий пиріжочок": Alyona Alyona розбурхала мережу постільним фото в одному рушнику
Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Артистка явно вміє посміятися над собою

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona останнім часом радує своїх шанувальників яскравими світлинами. Після фото в купальнику прийшла пора і постільного кадру.

Пишнотіла артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кумедне фото, на якому вона лежить у ліжку в одному лише рожевому рушнику, який притримує на грудях. При цьому волосся Альони накручене на бігуді, а її обличчя прикрите смішною маскою, вирізаної з обгортки гамбургера з відомої мережі фастфуду.

"Веганський бургер і дієтичну колу, будь ласка!" - прокоментувала публікацію дівчина.

&quot;Солодкий пиріжочок&quot;: Alyona Alyona розбурхала мережу постільним фото в одному рушнику

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники 28-річної Альони Савраненко (справжнє ім'я виконавиці. - Ред.) жваво відреагували на кумедний пост і залишили багато коментарів, захоплюючись чуством почуттям рэперши.

  • З почуттям гумору все гаразд. Гармата
  • Сама краща маска з усіх
  • Як окремий вид мистецтва
  • І цей солодкий пирожочек загорніть
  • Блін, ти така крута
  • Я закохався
  • Ти прекрасна
  • Оленка, ти просто Бомба! Тепла тобі з Сибіру! Сяй Красуня!
  • Блін, ну яка ж класна
  • Фото суперская. Молодець Альона!
  • Альона, я тебе люблю. Ти - крута！
  • Не розумію, як можна в таку не закохатися!
  • Альона - ти просто прекрасна, дуже тебе люблю!!!
  • Ааааа велика й смішна, надзвичайна, дякую
  • Чисто вся правда на обличчі
  • Ти крута Альона!!! Смішна і справжня, без понтів! Всього тобі найкращого в житті!!!!
  • Українська NETTA
 

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, українська рэперша Alyona Alyona показала розкішні форми на новому знімку, який вона зробила в Баришівці Київської області.

Раніше Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

До речі, українська виконавиця Alyona Alyona стала героїнею американського глянцевого видання Vogue.

Ще один рожевий купальник: українська рэперша показала розкішні форми Українська співачка похвалилася божественним тілом в рожевому купальнику
Новини України певецAlyona Alyona
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