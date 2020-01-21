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Попа як у Кім: Леся Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2020 - 09:47
Попа як у Кім: Леся Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча захопила нескінченними ногами і стрункими формами

Леся Нікітюк давно не радувала шанувальників "образом дня", адже у ведучої намітилася перерва між зйомками і вона вирішила присвятити час собі. Так, Леді Ле встигла відвідати батьків в Хмельницькому, які нещодавно закінчили ремонт, а також навідалася до бабусі, адже 7 січня вона відзначила 85-річчя! Звичайно ж, Леся вирішила скористатися відпусткою і поїхала кататися на відомий український гірськолижний курорт Буковель. Відповідні фото з'явилися в Instagram. Але шоувумен балує шанувальників не тільки своїми досягненнями на гірськолижних трасах, але і гарячими світлинами.

Телеведуча вирішила урізноманітнити свій контент на сторінці і опублікувала вельми пікантне фото, на якому зображена зі спини. На Лесі – мініатюрні трусики, а її волосся вільно спадає на спину і закриває її. Вона стоїть біля величезного панорамного вікна і дивиться на засніжені пейзажі. Знімок вийшов не тільки дуже ефектним, але і естетично красивим.

Вигляд ззаду оцінили не тільки підписники Лесі, але і співачка Оля Полякова, яка і сама не проти зайвий раз продемонструвати стрункі і підтягнуті форми.

Попа як у Кім: Леся Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Гаряче фото Лесі можна оцінити тут

Шанувальники теледіви захопилися її плавними вигинами та в котрий раз не упустили можливість зробити комплімент нескінченним ніжкам Лесі.

  • Якесь нереальне фото! Власне, як і сама головна там фігура!
  • Шедевр
  • Попа як у Кім
  • Гарна попа
  • Найдовші ноги 20-х! Леся, ти диво
  • Які гарні ноги!
  • Леся, ви супер

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" вона похвалилася своїм курортним "образом дня". На Лесі - коротка чорна спідниця на блискавці і чорна водолазка з кольоровими вставками і принтом у вигляді серця.

Попа як у Кім: Леся Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото

Попа як у Кім: Леся Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк зважилася на "монолог лижниці" і розповіла про свої "пригоди" на трасі в Карпатах.

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