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Залишається "паличкою": Леся Нікітюк вразила гурманними замашками "не для слабаків"

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2020 - 12:31
Залишається "паличкою": Леся Нікітюк вразила гурманними замашками "не для слабаків"
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк уточнила, куди ж діваються калорії

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися своїм ідеальним зимовим відпочинком. Новорічні канікули українська телеведуча вирішила провести не на екзотичних островах, як більшість українських зірок, а в рідній Україні. Леся вирушила на гірськолижний курорт в Карпатах, звідки кожен день показує десятки оновлень у розділі instagram-сторіз. Вже традиційно улюблена "рубрика" Нікітюк - "#їжа #їжонька", як пише сама телеведуча. Новий пост Лесі знову-таки присвячений кулінарним винаходам української кухні.

Однак на цей раз Леся виправдала свою "обжерливість". Нікітюк уточнила, що катання на лижах відбирає у неї чимало енергії, яку потрібно якось поповнювати.

“Під час катання на лижах спалюється 400-600 кілокалорій за годину - це достатня кількість, щоб змусити вас бігти за спортивними черевиками. А мені пощастило, шо їла, шо радіо слухала. Ще й спортом позаймалась. Коли ти подорожуєш, як дихаєш, підкоряючи нові країни, ти неминуче пробуєш нову кухню. Мої гурманні замашки розцвіли і примножилися. Але українська кухня це світ божественних смаків", - пише Леся.

Звичайно ж, свій новий пост телеведуча супроводила "апетитними" кадрами.

Залишається &quot;паличкою&quot;: Леся Нікітюк вразила гурманними замашками &quot;не для слабаків&quot;

Залишається &quot;паличкою&quot;: Леся Нікітюк вразила гурманними замашками &quot;не для слабаків&quot;

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Апетитні страви, які спробувала Леся за один присід (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нові фото. Багато хто задаються питанням - ну як же їх улюблениці вдається зберігати ідеальні форми при такій кількості їжі щодня.

  • “Леся, вибачте, але ви на всіх фотках ( майже на всіх ) наминаєте смаколики. Як вам вдається залишатися таким собі "патичком"?"
  • "Ти лопнеш, дитинко))"
  • “Лесюня, виглядає все дуже смачно! А як же фігура?)"
  • "Ой, Леся, тобі лише б пожерти))) Апетиненько!!"
  • "Лесю, досить їсти, хлопці ж дивляться"
  • "Всі говорять про їжу, а я спитаю чому на тебе так дивляться кухарі??"
  • "Даа, вміють готувати в моїй улюбленій Україні"
  • "А по фігурі й не скажеш, що Леся так любі попоїсти"

Залишається &quot;паличкою&quot;: Леся Нікітюк вразила гурманними замашками &quot;не для слабаків&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Цікаво, що як раз до цього посту Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото. Так що з фігурою телеведучої все більш, ніж відмінно!

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