Залишається "паличкою": Леся Нікітюк вразила гурманними замашками "не для слабаків"

Нікітюк уточнила, куди ж діваються калорії
Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися своїм ідеальним зимовим відпочинком. Новорічні канікули українська телеведуча вирішила провести не на екзотичних островах, як більшість українських зірок, а в рідній Україні. Леся вирушила на гірськолижний курорт в Карпатах, звідки кожен день показує десятки оновлень у розділі instagram-сторіз. Вже традиційно улюблена "рубрика" Нікітюк - "#їжа #їжонька", як пише сама телеведуча. Новий пост Лесі знову-таки присвячений кулінарним винаходам української кухні.
Однак на цей раз Леся виправдала свою "обжерливість". Нікітюк уточнила, що катання на лижах відбирає у неї чимало енергії, яку потрібно якось поповнювати.
“Під час катання на лижах спалюється 400-600 кілокалорій за годину - це достатня кількість, щоб змусити вас бігти за спортивними черевиками. А мені пощастило, шо їла, шо радіо слухала. Ще й спортом позаймалась. Коли ти подорожуєш, як дихаєш, підкоряючи нові країни, ти неминуче пробуєш нову кухню. Мої гурманні замашки розцвіли і примножилися. Але українська кухня це світ божественних смаків", - пише Леся.
Звичайно ж, свій новий пост телеведуча супроводила "апетитними" кадрами.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Апетитні страви, які спробувала Леся за один присід (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нові фото. Багато хто задаються питанням - ну як же їх улюблениці вдається зберігати ідеальні форми при такій кількості їжі щодня.
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Цікаво, що як раз до цього посту Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото. Так що з фігурою телеведучої все більш, ніж відмінно!