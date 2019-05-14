"Солодка парочка": Юрій Горбуов зворушив мережу сімейним фото з прогулянки

Популярний телеведучий Юрій Горбунов підкреслює, що його головною мотивацією в житті є сім'я – дружина і колега Катя Осадча та син Іван. З появою на світ дитини, зірковий тато став дивитися на багато речей інакше і більше цінувати час, проведений у колі рідних. Юрій рідко показує фото з хлопчиком, але вирішив зробити виняток і опублікував в Instagram зворушливий кадр з прогулянки.

В об'єктиві – тато і синок, які крокують по доріжці за руку. Ведучий одягнуув для променаду зручний спортивний костюм, а на Вані – джинси, штани, жилет і шапка. Стильні тато і малюк зняті зі спини і, мабуть, фото зробила Катя, про що Юрій натякнув в підписі до душевного знімка.

"Немає кращих вечорів, ніж з найріднішими на свіжому повітрі!" - зізнався шоумен під зворушливим постом.

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники ведучого не змогли пройти повз душевного кадру, дехто з них поцікавилися, чому зіркове подружжя знімаює синочка зі спини, а інші вирішили, що хлопчикові потрібна сестричка.

"Солодка парочка", "Прогулянка в парку коло вулиці Сас. Знайомі місця. Прогулянка сіна і батька. Це чудово", "Мужики!", "Маленьке лапочка! Як і татусь...", "Чому обличчя сіна завжди ховаєте?", "Ще з сином, супер", "Красені! Може Іванкові сестричку?" - писали фоловери.

Раніше Катя Осадча зворушила мережу фото з сином. Вона поділилася трепетними кадрами з маленьким Ванею і показала Юрія під час прогулянки з малюком.

До речі, Катя Осадча опублікувала серію яскравих фото з відпочинку в Карпатах, куди вона відправилася разом з Юрієм Горбуновим. Навіть мінлива погода не змогла зіпсувати парі вікенд серед гір.