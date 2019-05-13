"Вітряна дівчина": Катя Осадча показала красу і натхнення Карпат (фото)

Телеведуча показала серію умиротворених фото на тлі гір
Катя Осадча нарешті вирішила показати шанувальникам яскраві фото зі своєї недавньої поїздки. Нагадаємо, що зоряна пара телеведучих Осадча-Горбунов вирушили на вихідні в Карпати. При цьому Юрій Горбунов похвалився поїздкою ще пару днів назад, а от його дружина зробила це тільки сьогодні, 13 травня.
Так, на дуже барвистих фото українська співачка позує на тлі мальовничих пейзажів українських Карпат. Бачимо налиті дощем сірі хмари, вдалині – промені сонця. І багато-багато зелені.
Також співачка позує у звичайному, але від цього не менш стильному образі. На Осадчій – червона спортивна куртка, чорні штани з білими лампасами, білі масивні кросівки і футболка. Волосся зібране в пучок, а на обличчі – "нуль" макіяжу. Образ вийшов дуже розслаблений і затишний.
Осадча зазначила, що любить їздити в Карпати влітку.
"Прекрасні Карпати #безфільтрів. Я не лижник, тому мрію про карпатську подорож влітку #карпати #гориполонини", - підписала серію знімків українська ведуча.
Катя Осадча в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники Осадчої поспішили залишити кілька коментарів:
Катя Осадча в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Катя Осадча умилила мережу фото чоловіка з сином. Пара телеведучих поки що не поспішає показувати шанувальникам обличчя свого синочка Вані. Однак час від часу балують ніжними фото з хлопчиком.
Також відзначимо, що до цього Осадча та Горбунов побували в Італії та Швейцарії. Пара постила дуже багато фото з поїздки. І якось захопили шанувальників стильною появою в обнімку в одному з ресторанів Швейцарії.