"Вітряна дівчина": Катя Осадча показала красу і натхнення Карпат (фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча показала серію умиротворених фото на тлі гір

Катя Осадча нарешті вирішила показати шанувальникам яскраві фото зі своєї недавньої поїздки. Нагадаємо, що зоряна пара телеведучих Осадча-Горбунов вирушили на вихідні в Карпати. При цьому Юрій Горбунов похвалився поїздкою ще пару днів назад, а от його дружина зробила це тільки сьогодні, 13 травня.

Так, на дуже барвистих фото українська співачка позує на тлі мальовничих пейзажів українських Карпат. Бачимо налиті дощем сірі хмари, вдалині – промені сонця. І багато-багато зелені.

Також співачка позує у звичайному, але від цього не менш стильному образі. На Осадчій – червона спортивна куртка, чорні штани з білими лампасами, білі масивні кросівки і футболка. Волосся зібране в пучок, а на обличчі – "нуль" макіяжу. Образ вийшов дуже розслаблений і затишний.

Осадча зазначила, що любить їздити в Карпати влітку.

"Прекрасні Карпати #безфільтрів. Я не лижник, тому мрію про карпатську подорож влітку #карпати #гориполонини", - підписала серію знімків українська ведуча.

Катя Осадча в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Осадчої поспішили залишити кілька коментарів:

"Яка прекрасна у нас країна!"

"Наша Україна замінює весь закордон) в Одесі - Майамі. У Карпатах - Кіліманджаро і Альпи"

"Клас! Я теж обожнюю Карпати"

"А ми з чоловіком любимо Карпати восени. Схоже на літо і не жарко"

"Модель скрізь модель)"

"Дуже гарно вийшло"

"Катя, ваші враження від нашого Мукачево?)"

"Знайоме місце, були з чоловіком в березні"

"Як завжди, прекрасна"

"Ти, як завжди, сама красива"

Катя Осадча в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча умилила мережу фото чоловіка з сином. Пара телеведучих поки що не поспішає показувати шанувальникам обличчя свого синочка Вані. Однак час від часу балують ніжними фото з хлопчиком.

Також відзначимо, що до цього Осадча та Горбунов побували в Італії та Швейцарії. Пара постила дуже багато фото з поїздки. І якось захопили шанувальників стильною появою в обнімку в одному з ресторанів Швейцарії.