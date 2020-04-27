Солодка парочка: Тіна Кароль та Дан Балан підірвали мережу чуттєвим дуетом вдома у співачки

Фінал шоу Голос країни 10, який відбувся 26 квітня і вийшов вельми незвичайним в плані технологій, порадував глядачів не тільки ім'ям нового переможця проекту, але і іншими яскравими сюрпризами. Зазначимо, що тріумфатором 10 сезону став Роман Сасанчин з команди Тіни Кароль, який раніше вже перемагав у "Голос.Діти". А найдовгоочікуванішим був спільний виступ зіркових тренерів Тіни Кароль та Дана Балана.

Артисти виконали нову спільну пісню під назвою "Пам'ятаєш", над якою досить довго працював Дан. Причому, як звернули увагу ведучі шоу Катя Осадча та Юрій Горбунов, ролик знімався в заміському будинку Кароль. Звичайно ж, це лише підігріло давно гуляючі чутки про роман двох зірок!

У ролику Тіна в розкішному чорному платті грала на білому роялі, а Дан акомпанував зірці на гітарі. Чуттєве виконання пари супроводжувалося кадрами Кароль і Балана, які були зроблені на проекті і нагадують справжню історію любові - адже в них артисти обнімаються, танцюють і навіть цілують один одного.

Цей чудовий дует викликав справжній фурор в мережі - ролик набрав більше півмільйона переглядів менш ніж за добу. Фанати захоплюються виконанням зірок і милуються їх відносинами, бажаючи їм щастя і гармонії.

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/_fantina)

Нарешті Тіна посміхається, щаслива і дарує нам цю Любов. Спасибі

Як би дивно не вів себе Дан, він справжнісінький на цьому проекті. Почуття і емоції справжні. Як і в пісні.

"У НИХ ГАРНІ СТОСУНКИ!" - сказала моя 9летняя ДОЧКА, дивлячись на це відео)

Як вони співали один без одного всі ці роки? Гармонія всього в одній пісні

Я слухаю цей шедевр 8 разів підряд, не можу зупинитися... у кого-небудь так само..?

Дан, Тіна, якщо ви зараз читаєте ці коментарі і умиляетесь від теплих слів, то будьте щасливі! заслужили! пісня шикарна!!!!!

КРАСИВІ,МОЛОДІ,ЩАСЛИВІ .Дивишся на вас і душа радіє.Любові і щастя вам.

Знаєте, по-моєму, і так все очевидно, що вони щасливі. Просто подивіться на їх палаючі очі, легкість у поведінці, коли вони поряд. Тіна так засяяла, в очах немає більше тієї печалі, ту суму, що була раніше. А Дан як змінився! Легкість, невимушеність у виконанні. Так любов витає навколо них! Слова "Ми Ожили" про що говорять, і це помітно, що ожили, знайшовши один одного. Вони не кричать про свою любов на весь світ, як багато цього хотіли. Досить того, що вони знають, що все взаємно.

Це Єдиний ДУЕТ ,який Може Довести Своєю Щирістю І Любов'ю

Як же класно Дан виглядає з гітарою, привабливий хуліган, який співає для своєї коханої

Молоді,красиві,успішні - нехай будуть щасливі! Щиро бажаю!

Щиро радію за цих двох людей! Адже Тіна "ожила" з появою Дана)) Щастя і Любові їм!

Так хочеться вірити в ЛЮБОВ! Дан і Тіна найкраще що я бачила про любов! Погляди! Усмішки! Поцілунки! Дотики! Це супер! Хлопці! Ви такі гарні і шалено талановиті! ХАЙ ВАМ ЩАСТИТЬ!

Який же тут Дано незвичайний - злегка розпатланий, природний, затишний, прям рідна)

"ми о ж і л і знову" Їх красива історія тільки починається...

Скріншот коментарів (youtube.com)

Нагадаємо, раніше мама Дана Балана запалила сцену Голосу країни 10 весільною піснею з натяком.