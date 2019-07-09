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"Ось це бестії": Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.07.2019 - 16:26
"Ось це бестії": Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Всі дівчата - як на підбір! Шанувальники назвали їх "янголами Вікторії"

Настя Каменських неодноразово зазначала, що її успіх неможливий без команди людей, які залишаються в тіні, але які роблять дуже багато для творчості виконавиці. Більше того, у своїх соцмережах Настя завжди виділяє роботу людей, причетних до організації концертів, виступів, створення костюмів і т. д. Спеціально для таких постів у Насті є особливий хештег - #nkteam.

В одній з недавніх подібних публікацій Каменських вирішила виділити роботу свого гьорлз-бенду – команди танцівниць, які і створюють ефектні і часом спокусливі танцювальні номери для Насті.

Так, на своїй instagram-сторінці Настя опублікувала "жаркий" кадр, на якому відображені всі дівчата її танцювальної команди. Всі вони позують у схожих сексі-костюмах – боді, прикрашені блискітками, бахромою, прозорими вставками і т. д. До речі, на знімку з першого разу навіть складно розгледіти Настю.

Швидше за все фото було зроблено учора, 8 липня. Нагадаємо, що в столичному Палаці спорту відбувся концерт латиноамериканського співака MALUMA. Примітно, що "на розігріві" у нього виступала саме Каменських.

"Дякую кожному хто зі мною! Дякую #nkteam є моя сила", - зворушливо підписала фото Настя.

&quot;Ось це бестії&quot;: Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами

Настя Каменських зі своєю танцювальною командою (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті прийшли в захват від цього кадру, буквально засипавши Настю коментарями.

  • "Всі дівчата дуже красиві, просто очей не відірвати"
  • "Настюш, мені здається, Вам потрібен наряд, який буде відрізнятися від дівчаток, зливається в колективі. Хотілося б Вас виділити"
  • "Найкращі! Команда – мрія"
  • "дівчата круті, Настя нереальна красуня"
  • "Килимове секс-бомбардування!"
  • "Богині! Обожнюю тебе Каменських"
  • "Ось це бестії, круто"
  • "Ваш виступ вчора - це бомба"
  • "Всі дівчата такі красуні і розумниці"
  • "Моделі Вікторія сікрет?"

&quot;Ось це бестії&quot;: Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вразила ефектним образом на шоу Х-Фактор. Співачка сяяла в розкішних блюках-кльош.

До речі, до цього Настя Каменських захопила екстремальних вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.

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Новини України Настя Каменських
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