"Бігти за ним на край світу": Каменських зворушила ніжним визнанням про Потапа

Співачка поділилася милим постільним фото з чоловіком
Настя Каменських і Потап, які 23 травня зіграли пишне весілля, не можуть тримати свої почуття при собі і продовжують активно ділитися ними з шанувальниками в мережі. Так, нещодавно зіркова парочка показала відео з жарким поцілунком, тепер же артисти опублікували схожі постільні знімки, а в підписі обмінялися ніжними зізнаннями один про одного.
Так, Настя виклала фото, на якому вони з коханим чоловіком лежать у ліжку - втім, одягнені. Артистка дивиться в об'єктив, а ось продюсер ніжно дивиться на свою обраницю.
"Коли ВІН на мене так дивиться, я готова бігти за ним на край світу, здійснити будь-яку мрію і ніжно-ніжно обійняти", - відверто зізналася Каменських.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
Потап не став відставати і поділився схожим знімком, однак на цей раз Настя з любов'ю дивиться на чоловіка.
"Коли ВОНА на мене так дивиться, я готовий віддати все на світі, дістати до будь-якої зірки, переплисти самий темний і глибокий океан", - заявив Потап.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)
Розчулені фанати залишили багато зворушених відгуків, бажаючи щастя цій красивій парі.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських ефектно потрясла сідницями на камеру.
А до цього Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами. Співачка чи не вперше показала фото всіх-всіх дівчат своєї танцювальної команди. Шанувальники Насті прийшли в захват від цього фото і попросили більше таких знімків!