"Скоро": Ані Лорак анонсувала виступ в Україні

Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Нещодавно відома співачка в Києві взяла участь у зйомках новорічного "голубого огонька" на телеканалі "Інтер"

Відома українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час живе і будує свою кар'єру в Російській Федерації, анонсувала виступ у себе на батьківщині. Про це артистка повідомила своїм шанувальникам на сторінці в Instagram.

Зірка також опублікувала яскраве фото з одного з концертів. На знімку співачка у блискучому костюмі та з мікрофоном у руці буквально сяє на сцені.

Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак у своєму небагатослівному повідомленні дала зрозуміти, що візьме участь у концерті на телеканалі "Інтер", а сам захід відбудеться вже скоро.

Скріншот : instagram.com/anilorak

Зазначимо, що нещодавно Кароліна в Києві взяла участь у зйомках новорічного "голубого огонька" на цьому каналі. Артистка показала у соцмережі свій концертний наряд і гримерку, де над нею чаклували стилісти.

В коментарях до посту Ані Лорак її шанувальники захоплюються зовнішнім виглядом артистки та її вбранням:

"Шикарна";

"Ти чарівна!";

"Наша зірочка!";

"Спостерігаючи за вашою творчістю, успіхом, славою, дивуюся тому, що у вас не з'явився той зарозумілий погляд, жест, поворот голови... У вас залишилося те - "наше", де не відчуваєш дистанцію... це дуже багато... продовжуйте нести людям любов, у вас це виходить гарно... не всім дано!";

"Красуня, так тримати!";

"Крутий костюм!";

"Здорово"...

Скрін коментарів: instagram.com/anilorak

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак розповіла про те, що отримала в РФ нагороду за пісню "Новий колишній" від "Нового радіо" в номінації "Вища ліга".

Також ми писали про те, що Ані Лорак не так давно поділилася з передплатниками знімком, на якому позує разом з легендарним діджеєм Девідом Гетта. Однак в мережі звернули увагу на неприродну талію співачки.

Нагадаємо, що новий кліп української співачки Ані Лорак на пісню "Сон" став одним з її найбільш відвертих роликів - зірка без білизни продемонструвала практично всі частини тіла, прикриваючись лише подолом блискучого довгої сукні.

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Відео: РБК-Україна