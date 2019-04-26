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Скільки любові! Маша Єфросиніна зворушила самим ніжним фото з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 13:56
Скільки любові! Маша Єфросиніна зворушила самим ніжним фото з сином
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники засипали Єфросиніну захопленими відгуками

Маша Єфросиніна вирішувала влаштувати "сімейні дні". Телеведуча знову опублікувала зворушливе фото з дитиною, на цей раз – зі своїм сином Сашком. Хлопчикові в серпні цього року виповниться 5 років. На своїй instagram-сторінці Єфросиніна запостила дійсно дуже душевний знімок з хлопчиком, пронизаний любов'ю і ніжністю.

На фото Сашу обіймає його зіркова мама. Хлопчик також ніжно обіймає маму. При цьому на знімку він трохи чимось засмучений. Так що, можливо, Єфросиніна його заспокоює.

"Як же іноді хочеться, щоб час зупинився", - підписала емоційне фото Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сином Сашею

Маша Єфросиніна з сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші поспішили прокоментувати її знімок. Багато відзначили, що це просто саме миле і ніжне фото:

  • В этом фото столько любви и нежности!
  • Это самые лучшие объятия!
  • Эх, они тааак быстро растут)
  • Он такой бусенка)
  • Да, это точно. Фото очень нежное и столько любви. Сегодня утром везла в школу старшую и она говорит: через 4 года в 7 классе, еще через 4 в 11... Они так хотят расти быстрее, а мы хотим остановить время)
  • Какое душевное фото!
  • Наслаждайтесь этими минутами счастья с детьми. У меня уже внуки, а так хочется время вернуть назад, окунуться в детские объятия.
  • Дуже хочеться, особливо коли дивишся як твоя маленька дівчинка вже зовсім не маленька, а такий собі гарненький підліток, а ще так хочеться, щоб вона побула дитиною...
  • О так, як я Вас розумію! І теж це відчуття ловлю, кожною клітинкою і до комка в горлі.
  • Такое живое фото!

Нагадаємо, що до цього Єфросиніна зачарувала шанувальником іншим сімейним знімком - зі своєю дочкою Наною і чоловіком Тимуром. Телеведуча вирішила привітати дівчинку з днем дочки, який відзначали 25 квітня.

А до цього Єфросиніна умилила затишним фото з мамою.

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