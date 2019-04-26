Сколько любви! Маша Ефросинина растрогала самым нежным фото с сыном

Поклонники засыпали Ефросинину восторженными отзывами
Маша Ефросинина решала устроить "семейные дни". Телеведущая вновь опубликовала трогательное фото с ребенком, на этот раз – со своим сыном Сашей. Мальчику в августе этого года исполнится 5 лет. На своей instagram-страничке Ефросинина запостила действительно очень душевный снимок с мальчиком, пронизанный любовью и нежностью.
На фото Сашу обнимает его звездная мама. Мальчик также нежно обнимает маму. При этом на снимке он немного чем-то расстроен. Так что, быть может, Ефросинина его успокаивает.
"Как же иногда хочется, чтобы время остановилось", - подписала эмоциональное фото Ефросинина.
Маша Ефросинина с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники Маши поспешили прокомментировать ее снимок. Многие отметили, что это просто самое милое и нежное фото:
Напомним, что до этого Ефросинина очаровала поклонником другим семейным снимком - со своей дочкой Наной и мужем Тимуром. Телеведущая решила поздравить девочку с днем дочери, который отмечали 25 апреля.
А до этого Ефросинина умилила уютным фото с мамой.