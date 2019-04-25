"Важлива розмова": Маша Єфросиніна розчулила мережу забавним відео з сином

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла, що її синочок хоче стати поліцейським

Маша Єфросиніна регулярно ділиться з підписниками ефектними кадрами, на яких вона позує в стильних і елегантних вбраннях. Однак на цей раз ведуча вирішила показати в мережі шматочок свого звичайного домашнього життя. Вона опублікувала в Instagram миле й кумедне відео зі своїм синочком Олександром.

У ролику мама і син лежать у ліжку в піжамах і ведуть "важливу бесіду". Маша цікавиться, чи можуть поліцейські спати в піжамах і як вони в такому випадку встигнуть на виклик, а малюк пояснює, що просто їм потрібно буде дуже швидко переодягнутися.

"Хто не в курсі, єдиний улюблений одяг мого сина - форма поліцейського. Тому щовечірня її зміна на піжаму супроводжується ґрунтовним аналізом того, що відбувається! Ця #важнаябеседа рекомендується до перегляду до кінця", - підписала Єфросиніна чарівну публікацію.

Відео: Маша Єфросиніна з сином Сашком (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери знаменитості залишили багато зворушених коментарів і зазначили, що з Сашка вийде відмінний поліцейський.

"Мені здається, що наша країна тоді буде в цілковитій безпеці коли Санька заступить на посаду головного поліцейського"

"Нудьгувала за Вашими бесідами з Олександром"

"Такий славний, поміркований малюк!"

"Моя улюблена рубрика: ваші розмови з сином!"

"Солодкий"

"Дуже гарний хлопець)"

"Красунчик! Поліцейський Саша - завжди на посту!"

"Малої - принадність"

"Який славний малий"

"Майбутній міністр НАЦ поліції"

"Поліцейський Саша в своєму репертуарі)))"

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачарувала витонченою фігурою в розкішній сукні.

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До речі, Маша Єфросиніна похвалилася ідеальною фігурою в розкішному образі, вартістю € 9000.