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Казкова: Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесію

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.11.2019 - 14:32
Казкова: Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесію
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка приміряла незвичний для себе образ

Тіна Кароль не втомлюється вражати і захоплювати шанувальників стильними появами - співачка приміряє ефектні вбрання, що підкреслюють її жіночність і секусальность. Так, у фіналі шоу Танці з зірками 2019 вона постала в образі спокусливої "Барбі" - артистка вийшла на сцену в облягаючій шовковій сукні від Dolce&Gabbana. У грудні поп-діва дасть кілька різдвяних концертів і вона явно вже активно готується до цього.

На своїй сторінці в Instagram Кароль поділилася серією яскравих фото, на яких вона позувала серед святкових декорацій - новорічних ялинок і купи красиво упакованих подарунків.

Для атмосферної зйомки артистка вибрала дещо незвичний для себе, але красивий і вражаючий образ. Тіна приміряла темно-синє плаття в підлогу з двома асиметричними розрізами і різнокольоровими вставками. Доповнюють ефектний лук червоні туфлі-човники і масивні прикраси з великими каменями смарагдового кольору.

Казкова: Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесіюКазкова: Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесію

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На обличчі зірки - легкий макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи, а волосся укладене красивими хвилями.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

В коментарях шанувальники не скупляться на компліменти улюбленій співачці, називаючи її богинею та казковою красунею.

  • Королева
  • Яка краса, а з Dior ще краще
  • Неперевершена, чарівна, красунечка
  • Яка ви очеравательная дуже ніжна і добра!
  • Заїнька під ялинкою)
  • Принадність яка ти мила до зустрічі на колядках
  • Це було атмосферно, навіяло настрій різдва і нового року. Дякую за те що є. Любимо
  • Дуже цікавий наряд! Тіночка як завжди -- неперевершена!
  • Красуня!!! Захоплююся Вами! Ви неймовірна!!!
  • Сонечко
  • Бездоганна красуня. Божевільна любов. Найкраща підтримка
  • Неймовірна
  • Дуже гарний образ

Казкова: Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесію

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

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