Казкова: Тіна Кароль в ефектній сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесію

Співачка приміряла незвичний для себе образ
Тіна Кароль не втомлюється вражати і захоплювати шанувальників стильними появами - співачка приміряє ефектні вбрання, що підкреслюють її жіночність і секусальность. Так, у фіналі шоу Танці з зірками 2019 вона постала в образі спокусливої "Барбі" - артистка вийшла на сцену в облягаючій шовковій сукні від Dolce&Gabbana. У грудні поп-діва дасть кілька різдвяних концертів і вона явно вже активно готується до цього.
На своїй сторінці в Instagram Кароль поділилася серією яскравих фото, на яких вона позувала серед святкових декорацій - новорічних ялинок і купи красиво упакованих подарунків.
Для атмосферної зйомки артистка вибрала дещо незвичний для себе, але красивий і вражаючий образ. Тіна приміряла темно-синє плаття в підлогу з двома асиметричними розрізами і різнокольоровими вставками. Доповнюють ефектний лук червоні туфлі-човники і масивні прикраси з великими каменями смарагдового кольору.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
На обличчі зірки - легкий макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи, а волосся укладене красивими хвилями.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
В коментарях шанувальники не скупляться на компліменти улюбленій співачці, називаючи її богинею та казковою красунею.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Раніше спокуслива Тіна Кароль розохотила мережу фото лише в одних довгих рукавичках.