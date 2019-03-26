Як у казці: Катерина Кухар захопила образом сучасної Білосніжки

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина взяла участь в атмосферній фотосесії

Прима-балерина Національної опери України, суддя проекту Танці з зірками 2018 Катерина Кухар, яка раніше розкрила секрет жіночої привабливості, знялася в незвичайній фотосесії і захопила шанувальників казковим образом. Фото танцівниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У зйомці для журналу про подорожі CHANCE вона приміряла ефектний образ сучасної Білосніжки. Кухар позувала в оригінальному вбранні від українського дизайнера Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK) - світло-блакитному боді-корсеті і прозорій спідниці з вишивкою. Відповідно з сюжетом казки в руках Катерина тримала яблуко.

"Сучасна Білосніжка зі сторінок @chance_magazine. Кого пригостити яблучком?!" - підписала вона публікацію.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники артистки тут же засипали її захопленими компліментами - подібне перевтілення балерини їм дуже сподобалося.

"Немає слів, одне чудо, хороша Катюшка, навіть дуже гарна!!!";

"Казкова КРАСУНЯ!";

"Богиня, Ві гордість України ))))";

"Катрусю, яка ти прекрасна! Хоч картину пиши";

"І правда, дуже казкова історія вийшла";

"Казково загадкова Катерина";

"Єва - спокусниця. і знову чудовий образ! Браво Катюша!";

"Яка ж ви ефектна";

"Дуже красива і тендітна Білосніжка";

"Незрівнянне фото і фантастична Катя";

"Катька! Ви завжди така різна... то біла, то чорна.... Кармен, Жизель, Шахерезада, Білосніжка. Але це погляд!!! ніколи не змінюється", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура.

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