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Як у казці: Катерина Кухар захопила образом сучасної Білосніжки

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 12:14
Як у казці: Катерина Кухар захопила образом сучасної Білосніжки
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина взяла участь в атмосферній фотосесії

Прима-балерина Національної опери України, суддя проекту Танці з зірками 2018 Катерина Кухар, яка раніше розкрила секрет жіночої привабливості, знялася в незвичайній фотосесії і захопила шанувальників казковим образом. Фото танцівниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У зйомці для журналу про подорожі CHANCE вона приміряла ефектний образ сучасної Білосніжки. Кухар позувала в оригінальному вбранні від українського дизайнера Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK) - світло-блакитному боді-корсеті і прозорій спідниці з вишивкою. Відповідно з сюжетом казки в руках Катерина тримала яблуко.

"Сучасна Білосніжка зі сторінок @chance_magazine. Кого пригостити яблучком?!" - підписала вона публікацію.

Як у казці: Катерина Кухар захопила образом сучасної Білосніжки

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники артистки тут же засипали її захопленими компліментами - подібне перевтілення балерини їм дуже сподобалося.

"Немає слів, одне чудо, хороша Катюшка, навіть дуже гарна!!!";

"Казкова КРАСУНЯ!";

"Богиня, Ві гордість України ))))";

"Катрусю, яка ти прекрасна! Хоч картину пиши";

"І правда, дуже казкова історія вийшла";

"Казково загадкова Катерина";

"Єва - спокусниця. і знову чудовий образ! Браво Катюша!";

"Яка ж ви ефектна";

"Дуже красива і тендітна Білосніжка";

"Незрівнянне фото і фантастична Катя";

"Катька! Ви завжди така різна... то біла, то чорна.... Кармен, Жизель, Шахерезада, Білосніжка. Але це погляд!!! ніколи не змінюється", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура.

Ми також повідомляли, що Катерина Кухар заінтригувала прихильників цікавими "думками вголос".

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