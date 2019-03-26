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Как в сказке: Екатерина Кухар восхитила образом современной Белоснежки

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 12:14
Как в сказке: Екатерина Кухар восхитила образом современной Белоснежки
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина приняла участи в атмосферной фотосессии

Прима-балерина Национальной оперы Украина, судья проекта Танці з зірками 2018 Екатерина Кухар, которая ранее раскрыла секрет женской привлекательности, снялась в необычной фотосессии и восхитила поклонников сказочным образом. Фото танцовщица опубликовала на своей странице в Instagram.

В съемке для журнала о путешествиях CHANCE она примерила эффектный образ современной Белоснежки. Кухар позировала в оригинальном наряде от украинского дизайнера Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK) - светло-голубом боди-корсете и прозрачной юбке с вышивкой. В соответствии с сюжетом сказки в руках Екатерина держала яблоко.

"Современная Белоснежка со страниц @chance_magazine. Кого угостить яблочком?!" - подписала она публикацию.

Как в сказке: Екатерина Кухар восхитила образом современной Белоснежки

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники артистки тут же засыпали ее восторженными комплиментами - подобное перевоплощение балерины им очень понравилось.

"Нет слов, одно загляденье, хороша Катюшка, даже очень хороша!!!";

"Казкова КРАСУНЯ!";

"Богиня, Ви гордість України ))))";

"Катюша, какая ты прекрасная! Хоть картину пиши";

"И правда, очень сказочная история получилась";

"Сказочно загадочная Катерина";

"Ева- искусительница. и вновь великолепный образ! Браво Катюша!";

"Какая же вы эффектная";

"Очень красивая и хрупкая Белоснежка";

"Бесподобное фото и фантастическая Катя";

"Катенька! Вы всегда такая разная... то белая, то черная.... Кармен, Жизель, Шахерезада, Белоснежка. Но это взгляд!!! никогда не меняется", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура. 

Мы также сообщали, что Екатерина Кухар заинтриговала поклонников интересными "мыслями вслух".

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