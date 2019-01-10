"Важно быть загадкой": Екатерина Кухар раскрыла секрет женской привлекательности

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина рассказала, как всегда быть интересной своему мужчине и что для этого стоит делать

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар подлилась с поклонниками секратами женского обаяния, в частности, она рассказала, как всегда оставаться интересной и желанной для своего мужчины. На снимке в Instagram звезда позирует вместе со своим мужем, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.

Балерина напоминала, что следует не забывать о себе и своем внешнем облике, ведь передвозлюбленным стоит всегда быть разной, чтобы удивлять его и впечатлять.

"Недавно задумалась над тем, как важно женщине всегда оставаться загадкой. Быть разнообразной для своего мужчины во всех своих проявлениях: настроение, образ, причёска, даже цвет помады играет важную роль. В суете дней очень сложно выделить достаточно времени на полноценный shopping, но обновками себя и близких тоже важно баловать. Вернувшись из США, заметила интересную тенденцию. Время за интернет шоппингом! Большинство магазинов имеют в наличий не очень широкий ассортимент товаров и сами продавцы с планшетом просто предлагают зайти на сайт и выбрать товар онлайн. Когда не хватает времени, интернет магазины, как волшебная палочка", - призналась Екатерина.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Кухар поспешили согласиться с ней, отметив подчеркнуто элегантный образ артистки, а также восхитились ее женской мудростью, не скупясь на комплименты для звездной пары.

"Катюша, вы шикарно выглядите", "Как прекрасно что есть такие женщины как вы - пример женственности и красоты к чему хочется и нужно стремится", "Если бы не знала вашу замечательную пару, то сказала бы, что вы двойняшки, это ж надо так похожим быть, значит будете вместе долго и счастливо, берегите друг друга, а вы Катюшка всё время Сашу удивляйте новеньким, мужчинки любят разнообразие!", "Действительно, вы чрезвычайная, хрупкая, интересная и одновременно сильная и волевая женщина!" - писали восхищенные комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Ранее Екатерина Кухар удивила ироничными подписями к необычной фотосессии. Она снялась в оригинальных образах для одного из женских изданий.

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