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"Сиджу в поліції": Тодоренко налякала маму дивним дзвінком з Гондурасу

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2019 - 09:13
"Сиджу в поліції": Тодоренко налякала маму дивним дзвінком з Гондурасу
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Тепер, звичайно, знаменитість розкаюється в скоєному

Про теплі відносині і почуття і про те, як любить жартувати над найближчою людиною телеведуча і співачка Регіна Тодоренко розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Регіна опублікувала фото з мамою Іриною і коляскою, яке було зроблено під час прогулянки по засніженій Москві. А в підписі під фото вона розповіла, що у неї завжди були чудові стосунки з матір'ю, а після народження сина зірка стала любити її ще більше.

&quot;Сиджу в поліції&quot;: Тодоренко налякала маму дивним дзвінком з ГондурасуФото: Регіна Тодоренко з мамою Іриною (instagram.com/reginatodorenko)

"Мамасита моя приїхалааааа. Розповідаю їй, як треба виховувати дітей, а то вона зовсім забула. Після пологів мене запитали: "Як відчуття?". Я з упевненістю відповіла : "Тепер я свою матусю ще міцніше люблю!", - розсказала про свою любов до матусі Регіна.

А ще співачка зізналася, що іноді жартує над близькими, іноді навіть жорстоко. Так вона розповіла про кілька дзвінків з далеких країн, в яких вона побувала, коли була ведучою тревел-шоу, які змусили б сильно похвилюватися будь-якого турботливого батька.

"Якщо чесно, я постійно знущаюся над мамою , жартую, буває жорстко підколюю, дзвоню з далекого Гондурасу і кажу: "Все вкрали, все вкрали, паспорта немає, валізи втратили, сиджу в поліції", бувало з Індонезії пишу: "Якщо через 4 години не вийду на зв'язок, красиво померла під час виверження вулкана, не шукайте", - розповіла про свої жорстокі жарти телеведуча.

І тут же попросила вибачення за свою поведінку.

"Повірте, інша мама напевно вбила б мене за такі жарти, але у інший мами не народилася б така я. Пробач, мамуся, що я в тебе така нестерпна, але тобі ж зі мною не буває нудно і завжди тільки веселооооо", - написала вона.

Варто відзначити, що мама Регіни прибула з Одеси для того, щоб допомогти дочці справлятися з дитиною і на своїй сторінці в соцмережах вже публікувала відео прогулянки з малюком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Відео: Прогулянка з бабусею (instagram.com/irina_todorenko)

Нагадаємо, що зовсім недавно Регіна Тодоренко ділилася спогадами про "вагітну" зйомку для глянцю, на яку погодилася на 5 місяці вагітності.

Раніше Регіна Тодоренко повідала про те, що повернулася в спортзал, показавши фото з тренування.

До речі, Регіна Тодоренко поділилася хвилюванням, викликаним стрімким набором зайвих кіло під час вагітності.

Дізнайтеся більше про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)

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