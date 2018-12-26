"Сяюча" Єфосиніна з сім'єю потрапила на обкладинку відомого глянцю

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла про свої методи виховання дітей

Популярна телеведуча і актриса Маша Єфросиніна разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим, а також старшою дочкою Наною і сином Олександром прикрасила обкладинку журналу Viva! Зірка розповіла журналістам видання про чоловіка і дітей, а також новорічні сімейні традиції і подарунки.

На сторінці видання в Instagram йдеться про те, що кращу кандидатуру, ніж Маша, для новорічної обкладинки складно було уявити.

"Обираючи героїв для новорічної обкладинки, ми були одностайні: Маша Єфросиніна та її сім'я! Здається, важко знайти більш підходящих героїв для святкового номера", - зізналися журналісти.

Фото: Viva! (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

На фото телеведуча в буквальному і переносному сенсі сяє в сріблястій сукні, щедро розшитій паєтками, а її чоловік позує в класичному строгому костюмі. Доросла Нана з елегантною укладкою в довгих рукавичках виглядає дуже лаконічно, а пустотливий Олександр обіймає за шию тата.

Знаменитість поділилася з читачами своїми правилами виховання дітей. Єфросиніна зазначила, що вона дуже толерантна, але при цьому строга мати.

"Я досить ліберальна, але при цьому дуже сувора мама. Дисципліна і внутрішній стрижень усвідомленого ставлення до життя – це те, що дали нам з Тимуром наші батьки, а зараз ми прищеплюємо це Нані та Олександру", - зазначила зоряна мама.

Як ми писали, Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу. Вони порівняли телеведучу з Настею Каменських, відзначивши її квітучий зовнішній вигляд.

Раніше повідомлялося, що син Маші Єфросиніної, Олександр був зворушений до сліз після перегляду новорічної комедії "Пригоди S Миколая", де зіграла його мама.

Крім того, телеведуча Маша Єфросиніна озвучила величезну суму, яку їй пропонували за інтим. Знаменитість була дуже обурена подібною непристойною пропозицією на свою адресу.

Відео: РБК-Україна