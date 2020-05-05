Символ сильного характеру: Леся Нікітюк у відвертому топі зачарувала весняними кадрами

Леся Нікітюк на карантині не тільки релаксує в саду батьківського дому в Хмельнциком, а й займається творчістю і освоює нові сфери. Телеведуча разом з українською групою PATSYKI Z FRANEKA випустила англомовний сингл #Stayathome, який швидко став справжнім гімном карантину. Але про фотосесії у вражаючих нарядах Леді Ле також не забуває - шоувумен підкорила мережу новими весняними кадрами.

Нікітюк позувала в білому кроп-топі з оголеними плечима, довгими рукавами і пікантним декольте, а також сірих штанях. Теледіва подолнила образ елегантними прикрасами і ніжним макіяжем, а в руках вона тримає букет бузку у вазі. До речі, на одному з фото крупним планом знятий букет і бюст знаменитості, а от її обличчя в кадр практично не потрапило.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У підпису Леся розповіла підпинсикам про легенди і повір'я, пов'язані з бузком.

"Обожнюю бузок) Бузок сімволізує першу любов, невинність і чистоту. Букет бузку, подарований дівчині, може говорити про любов і прихильність. Завдяки своїй витривалості ця квітка вважається ще й символом сильного характеру. Признавайтесь дЄвочки хто вірив у легенду і їв ці прекрасні квіти?" - поділилася ведуча.

Фолловери оцінили ефектний образ і ніжні фото Лесі і обсипали її компліментами. Ну і хто ж не знає легенду про квітки з непарною кількістю пелюсток, які потрібно з'їсти і загадати бажання!

Дуже красиво!

Класна кофтинка

Як завжди прекрасна

Гарно

Наша весна

Оййййй, ну це взагалі!!! Ти тільки квітне і пахнеш

Яка ж Ви красуня

Прекрасна, як завжди!!!

Лесюня,Ви просто чудово виглядаєте!!!

Фотки нереальні

Їм і зараз Галя , 36 рочків

Гарнюня!!!

Вчора знайшла в бузку квіточки з п'ятьма лтсточками, звичайно ж з'їла його і загадала бажання, з хвилини на хвилину збудеться

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала свої маленькі радості на карантині.