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Леся Нікітюк похвалилася кулінарними талантами і "нарвалася" на несподівану критику

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2020 - 16:32
Леся Нікітюк похвалилася кулінарними талантами і "нарвалася" на несподівану критику
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча засвітила стрункі ніжки в ексклюзивному вбранні

Леся Нікітюк в рідному Хмельницькому відпочиває на території приватного будинку. В саду Леді Ле влаштувала справжню фотосесію серед квітучих і пахучих дерев, а в цей раз вирішила зайнятися приготуванням обіду прямо на природі і вибрала для цього пікантне вбрання від свого улюбленого "бренду" "самасшила".

Леся з'явилася в короткій трикотажній сукні з принотом у вигляді соковитих лимонів, а на голову пов'язала стильну шовкову хустку зі схожим малюнком – образ вийшов гармонійним і ефектним. Вона розташувалася біля будинку і накрила стіл. На обід Леді Ле приготувала окрошку, а в якості дегустатора вибрала свою 8-річну племінницю.

Ведуча поділилася кумедним відео реакції дівчинки на страву від знаменитої тітки. Вона вперше спробувала окрошку, яка за смаком нагадала їй "скислий кисіль".

"Сезон окрошки", - підписала Леся кулінарний фотосет на природі.

Шанувальники теледіви від душі посміялися з дитячої безпосередності племінниці зірки, а ось для Лесі залишили чимало компліментів.

  • Шикарна жінка!
  • Леся, ви красуня, просто
  • Красуня
  • Клас, Леся справжній кухар
  • Ніколи не розуміла цієї страви, а ось футболочка у вас класна
  • Красуня ти
  • Дівчинка клас
  • Як завжди гарнюща
  • Господиня, молодець
  • Леся, лук супер
  • Господиня ти наша

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк поділилася носальгічним фотосетом з Парижа, на якому вона позує на тлі Ейфелевої вежі в пікантному топі і шкіряних штанах.

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