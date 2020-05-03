Дама з собачкою: Леся Нікітюк показала свої маленькі радості на карантині

Телеведуча насолодилася умиротвореним ранком в саду
Леся Нікітюк проводить карантин у рідному Хмельницькому з членами сім'ї, в батьківському приватному будинку. Це дозволяє телеведучій багато часу проводити на свіжому повітрі, а тепло, що нарешті прийшло в Україну, дає можливість "вигулювати" легкі літні вбрання, що вона з задоволенням і робить. Леді Ле не упустила шанс влаштувати ефектну фотосесію серед квітучих дерев, а також порелаксувати на шезлонгу у відвертому топі. На самоізоляції зірка навчилася радіти простим дрібницям - наприклад, похід в магазин може стати справжньою подією!
Леся показала в Instagram свій умиротворений і щасливий ранок на карантині - вона позувала за столиком в саду, тримаючи в руках чашку кави і з блаженною посмішкою на обличчі. При цьому одягнена ведуча досить стильно - в темні джинси і облягаючу темно-синю кофточку з незвичайним вирізом на спині.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
На ще одному кадрі Нікітюк тримає на руках свою улюблену собачку Рафіка. Весела шоувумен жартома запропонувала шанувальникам вгадати, куди ж вона вирішила відправитися в такому луці.
"Добрейшого деньочка вам. Вгадайте куди я сьогодні поїду?
У Монако
В Париж
В Магазин за продуктами", - написала позитивна ведуча.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери почали активно ділитися своїми "здогадами", більшість звичайно ж правильно "вгадали", що Леся поїде в магазин за продуктами.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила мережу реакцією племінниці на власноруч приготований обід – окрошку.