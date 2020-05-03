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Дама з собачкою: Леся Нікітюк показала свої маленькі радості на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2020 - 14:12
Дама з собачкою: Леся Нікітюк показала свої маленькі радості на карантині
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча насолодилася умиротвореним ранком в саду

Леся Нікітюк проводить карантин у рідному Хмельницькому з членами сім'ї, в батьківському приватному будинку. Це дозволяє телеведучій багато часу проводити на свіжому повітрі, а тепло, що нарешті прийшло в Україну, дає можливість "вигулювати" легкі літні вбрання, що вона з задоволенням і робить. Леді Ле не упустила шанс влаштувати ефектну фотосесію серед квітучих дерев, а також порелаксувати на шезлонгу у відвертому топі. На самоізоляції зірка навчилася радіти простим дрібницям - наприклад, похід в магазин може стати справжньою подією!

Леся показала в Instagram свій умиротворений і щасливий ранок на карантині - вона позувала за столиком в саду, тримаючи в руках чашку кави і з блаженною посмішкою на обличчі. При цьому одягнена ведуча досить стильно - в темні джинси і облягаючу темно-синю кофточку з незвичайним вирізом на спині.

Дама з собачкою: Леся Нікітюк показала свої маленькі радості на карантині

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На ще одному кадрі Нікітюк тримає на руках свою улюблену собачку Рафіка. Весела шоувумен жартома запропонувала шанувальникам вгадати, куди ж вона вирішила відправитися в такому луці.

"Добрейшого деньочка вам. Вгадайте куди я сьогодні поїду?
У Монако
В Париж
В Магазин за продуктами", - написала позитивна ведуча.

Дама з собачкою: Леся Нікітюк показала свої маленькі радості на карантині

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери почали активно ділитися своїми "здогадами", більшість звичайно ж правильно "вгадали", що Леся поїде в магазин за продуктами.

  • Красуня обожнюю вас, головне те,що їдете, це ж добре зараз
  • В магазин
  • В магазин за продуктами напевне
  • В магазин за продуктами, але хотілося більше б, що б ти поїхала в Монако або Париж
  • Можу віддати квитки в Монако - недорого)
  • Гарнааа
  • Ммм.. така сексі, точно в Сільпо поїдеш
  • Леся Іванівна ти класнаа
  • До Джареду в інста
  • Я думаю в АТБ
  • Симпатична собачка
  • В столицю вашого дому мабуть (кухню)
  • Лэди ле в магазин за продуктами
  • Як класно вдома у батьків! Я також на час карантину в будинок до батьків переїхала
  • Яка худенька дівчинка

Дама з собачкою: Леся Нікітюк показала свої маленькі радості на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила мережу реакцією племінниці на власноруч приготований обід – окрошку.

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