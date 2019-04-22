Сильно "розповніла" Маша Єфросиніна дала порадутим, хто худне (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Співачка здивувала своїм зовнішнім виглядом

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна – відмінний спікер і оратор, вона вміє бути дуже переконливою і чудово мотивує аудиторію, що не раз доводила під час лекцій і зустрічей, на яких ділилася власним досвідом і надихала прикладом. Крім того, знаменитість володіє відмінним почуттям гумору, не соромиться бути смішною, і вміє жартувати по-доброму. Так, Маша опублікувала в Instagram короткий ролик, де постала перед підписниками в образі ... сумаїстки!

Зірка приміряла кумедний костюм, який допоміг їй різко збільшитися в розмірах. Схоже, що ходити в "новому" тілі Маші було незручно, та до того ж ще й на підборах, але чого не зробиш заради мотивації для тих, хто дивиться і прислухається до думки!

"Марійка-Мотивація", - коротко і зрозуміло підписала ведуча своє відео.

"Почніть з зарядки, з активного способу життя. Почніть длятого, щоб подобатися собі в дзеркалі", - звернулася Маша на камеру до глядачів.

Ролик потішив підписників ведучої. Їм настільки сподобалось смішне відео, що вони не змогли утриматися від компліментів почуттю гумору Маші.

"Маша, ви крута, активна, весела, з вами завжди цікаво!", "Маша, як у Вас виходить бути красивою навіть в таких костюмах?", "Прикольно!", "Коли побула трохи в гостях у бабусі", "Красу нічим не зіпсуєш", "Крутий образ - найкраща і сама креативна мотивація!", "Агонь! Ви зробили мій день!" - не утрималися від коментарів шанувальники Марії.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна показала милий домашній знімок, на якому позує без косметики.

Раніше Маша Єфросиніна похвалилася ідеальною фігурою в розкішному образі, вартістю € 9000.