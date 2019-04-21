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Сама ніжність: Маша Єфросиніна зачарувала домашнім фото без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2019 - 21:43
Сама ніжність: Маша Єфросиніна зачарувала домашнім фото без макіяжу
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча привітала шанувальників з Вербною неділею

Маша Єфросиніна встигає багато - вона не тільки телеведуча, але ще і блогер, а також мотиваційний коуч і часто їздить по Україні з корисними лекціями. Знаменитість регулярно ділиться з шанувальниками знімками в ефектних і стильних образах, проте також публікує і милі сімейні фото з чоловіком і дітьми.

На своєму новому фото в Instagram Маша виглядає дуже ніжною і домашньою. Знаменитість відображена в темно-синій повсякденній сукні з власної колекції, а також з розпущеним волоссям і без макіяжу. Вона тримає в руці букетик квітів з гілочками верби в ньому і мило посміхається в об'єктив.

Сама ніжність: Маша Єфросиніна зачарувала домашнім фото без макіяжу

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"З вербною неділею, друзі! Миру нам всім", - привітала Єфросиніна українців.

Підписники ведучої також вітають її зі святом Вербної неділі і відзначають її прекрасний зовнішній вигляд.

  • "Машенька, Ви прекрасні"
  • "Маша, ви приголомшлива"
  • "Красуня"
  • "Ви дуже гармонійна"
  • "З вербноЮ неділею Вас! Нехай душа радіє та друзі зберуться за столом а ворог нам ще пляшку підкине За Дніпром#"
  • "А піжаму вчора бачили!) Дуже класні)!!"
  • "Неперевершена)"
  • "вас з Вербною Неділею"
  • "Дякуєм, і вас із святом!"
  • "Дякую Маша, і Вас зі святом, здоров'я рідним і близьким"
  • "Дякуємо, Маріє! Вас також вітаємо з цим прекрасним днем! Бажаємо щастя, миру, добра!"
  • "Добре полупцювали когось"

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000.

Також Маша якось відверто висловилася про себе і чесно сказала, що вона – не ідеальна дівчинка. Єфросиніна зазначила, що робила і робить помилки, як і всі люди, але саме вони здатні привести до успіху і дати цінний життєвий урок.

 

"Така ж красуня": Маша Єфросиніна показала рідкісне фото молодої мами Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000 (відео)
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