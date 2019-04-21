Сама ніжність: Маша Єфросиніна зачарувала домашнім фото без макіяжу

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча привітала шанувальників з Вербною неділею

Маша Єфросиніна встигає багато - вона не тільки телеведуча, але ще і блогер, а також мотиваційний коуч і часто їздить по Україні з корисними лекціями. Знаменитість регулярно ділиться з шанувальниками знімками в ефектних і стильних образах, проте також публікує і милі сімейні фото з чоловіком і дітьми.

На своєму новому фото в Instagram Маша виглядає дуже ніжною і домашньою. Знаменитість відображена в темно-синій повсякденній сукні з власної колекції, а також з розпущеним волоссям і без макіяжу. Вона тримає в руці букетик квітів з гілочками верби в ньому і мило посміхається в об'єктив.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"З вербною неділею, друзі! Миру нам всім", - привітала Єфросиніна українців.

Підписники ведучої також вітають її зі святом Вербної неділі і відзначають її прекрасний зовнішній вигляд.

"Машенька, Ви прекрасні"

"Маша, ви приголомшлива"

"Красуня"

"Ви дуже гармонійна"

"З вербноЮ неділею Вас! Нехай душа радіє та друзі зберуться за столом а ворог нам ще пляшку підкине За Дніпром#"

"А піжаму вчора бачили!) Дуже класні)!!"

"Неперевершена)"

"вас з Вербною Неділею"

"Дякуєм, і вас із святом!"

"Дякую Маша, і Вас зі святом, здоров'я рідним і близьким"

"Дякуємо, Маріє! Вас також вітаємо з цим прекрасним днем! Бажаємо щастя, миру, добра!"

"Добре полупцювали когось"

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000.

Також Маша якось відверто висловилася про себе і чесно сказала, що вона – не ідеальна дівчинка. Єфросиніна зазначила, що робила і робить помилки, як і всі люди, але саме вони здатні привести до успіху і дати цінний життєвий урок.