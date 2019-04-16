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"Не тримай зла на ідіотів": Слава з НеАнгелів розохотила шанувальників сексі-фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2019 - 16:28
"Не тримай зла на ідіотів": Слава з НеАнгелів розохотила шанувальників сексі-фото
Слава Камінська
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Камінська звернулася до хейтерів

Слава Камінська не дає спокою прихильникам. Солістка популярної групи НеАнгели продовжує ділитися пікантними і дуже спокусливими фото в яскравій міні-сукні з помітним золотим візерунком. Однак, головна фішка сукні – це звичайно ж виріз в зоні декольте, який демонструє красиві груди співачки.

Цікаво, що раніше Камінська вже публікувала парочку фото з цієї фотосесії. Шанувальники засипали її захопленими компліментами, відзначили, що у їх улюблениці розкішна фігура і т. д. Але звиичайно ж, не обійшлося і без хейтерів. Деякі зазначили, що фото "вульгарне", що Славі, як матері двох дітей, "не личить публікувати такі знімки".

І ось нове фото Слава вирішила присвятити саме хейтерам:

"На злобу дня! Для тих, хто ще не виговорився, прошу до столу", - підписала знімків Слава.

Слава Камінська

Чарівна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачка поспішили підтримати її. Багато порадили не звертати уваги на заздрісників:

  • Слава, ти прекрасна, не тримай зла на ідіотів!
  • Про красивих говорять погано лише ті, хто розуміє, що гірше їх, від заздрості)) Тому Ви красива і не думайте про тих, хто згорає від заздрості!
  • Ну, ну! супер-красуні всезнайки - ваш вихід))
  • Ваші образи все цікавіше і цікавіше!
  • Завжди дивує людська жовч, ну не подобається - пройди повз, навіщо виливати тонни негативу Прочитала коменти під минулим постом... При чому ізригують цю жовч люди, які абсолютно нічого не досягли!
  • Вчора читала відгуки... схудни... збільш... такий брєд заздрісників, що довго сміялася)
  • Заздрісні злі язики, не звертай увагу! Ти красуня!
  • Бомбезний!
  • Яка ж ти гарна!
  • 100% красуня!
  • Особисто для мене ваша зовнішність – Ідеальна!

Нагадаємо, раніше Слава з НАангелів розбурхала "апетитним" фото в басейні. Співачка позувала у стилі пінап і тримала в руках фастфуд.

Зазначимо, що до цього Слава з НеАнгелів налякала надмірною худобою, опублікувавши фото у червоному костюмі з шортами. Багато шанувальників Слави відзначили, що їй знову пора набрати вагу.

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