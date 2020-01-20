Тіна Кароль спокусила хвилюючими вигинами в розкішному вбранні на Голосі країни 10

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка сяяла під час першого випуску Голос країни в сукня від David Koma

Тіна Кароль стала одним з тренерів десятого, ювілейного сезону популярного шоу Голос країни 10. Співачці доведеться поборотися за перемогу не тільки з давніми конкурентами Даном Баланом, MONATIK'ом і Потапом, але ще і Настею Каменських, яка приєдналася до чоловіка і тепер разом з ним займає подвійне крісло. У першому випуску "сліпих прослуховувань" українська поп-діва кокетувала з Даном Баланом і навіть встигла приревнувати його, про що зізналася Насті. Окремої уваги заслуговує вбрання артистки, у котрому вона в буквальному сенсі слова блищала в студії.

Співачка вбралася в сукню по фігурі делікатного пудрового кольору, розшите паєтками, від David Koma. До речі, речі дизайнера поп-діва одягає не в перший раз і бренд явно числиться серед її фаворитів. Верх був оформлений у вигляді корсету, що підкреслює розкішний бюст зірки, а низ – спідниця-міді, в точності повторює вигини тіла.

Тіна доповнила образ відкритими бежевими босоніжками. Зачіска – природні локони на розпущених волоссі. Макіяж з акцентом на фірмову червону помаду і делікатно підкреслені виразні очі.

Під анімаційної картинкою на сторінці Тіни в Instagram, на якій вона позує в розкішному образі, зібралося чимало захоплених відгуків шанувальників.

Класно, супер красотуля!

Найкраща

Це ж секс сексуальний!

Краща, розумна, красива

Королева

Ви супер шикарна, оболденно красива жінка

Шикарне плаття, жіночно ,сексуально, ніжно

Скріншот коментарів

Співачка опублікувала відео з бекстейджа, на якому показала лаштунками зйомок Голос країни 10, а також зустріч із зірковими суддями та керівниками шоу.

до Речі, Тіна Кароль з'явилася на презентації десятого сезону шоу Голос країни у прозорому корсеті.