Сила жінки: Поліна Логунова відповіла, чи потрібно фарбуватися щодня

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Дружина актора Дмитра Ступки розповіла про роль моди і макіяжу в житті жінки і її впевненості в собі

Українська телеведуча і блогер, дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова вирішила торкнутися теми необхідності щоденного макіяжу, а також слідування модним тенденціям. В Instagram вона поділилася з шанувальниками думка про те, як повинна виглядати і що робити жінка, щоб почуватися королевою.

Ведуча зазначила, що хоч мода - поняття мінливе, вона повинна бути в житті жінки, проте, сліпе слідування миттєвим трендам – це лише "тимчасова істерія", якій не варто піддаватися, а ось стежити за собою і своїм зовнішнім виглядом необхідно в усі часи. Це додає впевненості в собі і допомагає сформувати правильний образ і ставлення оточуючих.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Потрібно фарбуватися дівчині/жінці кожен день ?! Сьогодні в прямому мені поставили це питання і стоячи в пробці 2 години, був час поміркувати. Макіяж і мода вічні і нескінченно актуальні, вони змінюються, але незмінним залишається їх наявність в наших життях. Макіяж і одяг підкреслюють вашу впевненість у тому, куди ви рухаєтеся, і допомагає. Також як і макіяж, не правильно сформований образ може зіграти, безумовно, не у вашу користь. Ягоди годжі, стрижка як у Білана, каре як у Ріанни, насіння чіа і спіруліна - це тимчасова істерія, яка пройде і буде забута. А мода і макіяж залишаються тисячоліттями. Можна говорити про фемінізм з точки зору не голених пахв, неохайних волосся і відсутність макіяжу, мовляв, любіть мене такою, яка я є, ваша сила в жіночності та шляхетність вашого зовнішнього вигляду. Жінка, що вийшла з макіяжем і на шпильці вже не просто жінка, вона королева! Бажаю вам бути такими кожен день", - підсумувала Поліна.

Підписники Логунової розділили її думку, правда, деякі зазначили, що туфлі на підборах щодня – це вже занадто, а от необхідність стежити за собою повинна ввійти у звичку кожної жінки.

"Повністю з Вами згодна!", "Згодна з тобою на всі 100% , красуня", "Перестаючи дивитися за собою, жінка перетворюється в бабу", "Макіяж - так, але шпилька кожен день - це знущання", "Слова, звичайно, правильні, але як по мені, то доглянута жінка повинна відчувати себе на всі 100 і без макіяжу. Адже якщо вона активна, стежить за собою і веде здоровий спосіб життя, то і обличчя буде сяяти лише зі зволожуючим кремом", - дискутували коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

Нагадаємо, що раніше Поліна Логунова розсекретила головну помилку бажаючих скинути зайві кіло і розвінчала міф про схуднення за допомогою спеціальних марафонів.

До речі, сама Поліна Логунова активно займається спортом і пропагує правильне харчування, а також є переконаною вегетаріанкою. Вона показала результати свого способу життя, продемонструвавши ідеальні форми і пишні груди.

Раніше дружина Дмитра Ступки на наочному прикладі розповіла про необхідність рости над собою і змінюватися в кращу сторону, не загрузши в спокусах від "допінгу" слави, що звалилася.