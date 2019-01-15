"Летят воздушные замки": Полина Логунова назвала главную ошибку худеющих

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Телеведущая пояснила, откуда берется привычка вкусно покушать и почему не работают различные марафоны по правильному питанию

Популярная телеведущая и блогер, жена Дмитрия Ступки Полина Логунова рассказала, как пищевые привычки родом из детства мешают процессу похудения. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Жена актера раскритиковала разнообразные марафоны, где коуч дает задание и ждет отчет о проделанной работе. По мнению знаменитости, а сейчас еще и тренера по правильному питанию, люди привыкли использовать привычное меню до тех пор, пока им его выдают, а затем срываются и снова берутся за старое, ведь остаются без привычного контроля.

Кроме того, привычка получать удовольствие от еды родом из детства, потому что разнообразные лакомства ассоциируются с беззаботностью и защищенностью.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Все мы, каждая по - своему, взрослые и самостоятельные, ну, нам так кажется, а на самом деле хочется заботы и тепла, зачастую, получать тепло и чувство, будто мы маленькие, выходит только из еды. Употребляя знакомые с детства (!) лакомства, мы возвращается бессознательно в беззаботное прошлое, мы едим так, как кушали у нас в семье и, главное, о чем я хотела написать, мы выполняем задания! Поэтому удобно быть частью марафона, удобно получить готовое меню, чтобы выполнив его, мы написали диетологу или тренеру - мол, посмотри, я все сделала, я отличница, хвали меня. Только "надзиратель" оставляет вас наедине с собой, как тут же летят воздушные замки на запчасти.Вы доходите до цели и кажется, что отката обратно не будет и можно расслабится и ничего не изменится. А набирая вес, вы чувствуете ещё больший стресс, мол, я столько сделала и снова я поправилась! Ничего не работает! Это вы не работаете!" - жестко, но доходчиво написала Логунова.

Подписчики Полины согласились с ее утверждениями и посчитали все написанное звездой рациональными замечаниями.

"Очень информативно и познавательно", "Классный пост!", "Все верно", "В точку", "Полина, вы правы! Взять ответственность за себя и свою жизнь в свои руки порой самое сложное! Куда легче найти крайнего, виновного или оправдание. Благодарю за мотивацию вашим примером!" - отмечали читатели Логуновой.

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)

К слову, Полина Логунова написала простой и здоровый рецепт полезного лакомства рафаэлло из натуральных ингредиентов.

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