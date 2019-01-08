Жена Ступки "засветила" точеную фигуру и пышный бюст

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Телеведущая оставила для поклонников мотивирующий пост, который многим пришелся кстати

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и популярный блогер Полина Логунова разместила в Instagram жаркое фото из раздевалки, показав стройную фигуру и внушительный бюст.

Девушка позировала в черном купальнике, идеально подчеркнувшем достоинства ее фигуры. Также Полина оставила для поклонников мотивирующий философский пост.

"Мы думаем, что мы правильно думаем. Правота нужна только несчастному человеку, счастливому безразлично, за кем останется последнее слово. Нам кажется, что оказавшись где-то у нас было бы таааааак много счастья, но правда в том, что мы там, где мы есть и мы не совершаем все возможное для того, чтобы оказаться там, где мы хотим, а если совершаем - мы там оказываемся", - написала ведущая.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Подписчики Логуновой поспешили с ней согласиться, а некоторые даже отметили, что ее слова пришлись как нельзя кстати.

"В точку", "Золотые слова!", "Очень красивые и для меня сейчас актуальные слова. Нужно время от времени напоминать себе об этом", "Богиня во всех смыслах этого слова", "Приятно читать умные мысли", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)

Напомним, что ранее Полина Логунова рассказала о самореализации и путях ее достижения. Телеведущая считает, что только постоянное развитие и изменения в себе приведут к успеху в жизни.

Ранее жена Дмитрия Ступки пожаловалась на неприятность, случившуюся с ее багажом во время возвращения из Италии.

К слову, Полина Логунова дала рекомендации касательно поведения на корпоративе и офисных мероприятиях, рассказав о негласных правилах.