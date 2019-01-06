Жена Ступки дала совет, как не стать жертвой "быстрой славы"

Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova/)

Телеведущая считает, что нужно постоянно меняться и развиваться

Телеведущая, блогер, жена Дмитрия Ступки, Полина Логунова, которая недавно раскритиковала флагманскую авиакомпанию МАУ, дала несколько советов, как правильно развиваться и совершенствоваться в эпоху, когда фото на унитазе собирает больше лайков, чем рассказ о прочитанных книгах. Об этом звезда сообщила в Instagram.

Полина говорит, что в то время, когда мы имеем абсолютный доступ к образованию при помощи интернета, люди запутались еще больше - они хотят молниеносной славы - пусть и быстротечной. И нежелание учится и совершенствовать себя делает "медвежью услугу" подобным пятиминутным звездам - ведь завтра о них никто и не вспомнит.

Скриншот поста (instagram.com/polinalogunova/)

"Я убеждена, что если человек не меняется - он не двигается вперёд, а копошиться в фантиках давно съеденных конфет", - пишет Логунова в своей публикации.

По мнению девушки, можно думать, что ваш начальник некомпетентен в своем деле. Но попробуйте создать компанию, котрая составит конкуренцию бизнесу вашего начальника, тогда вы "сами для себя поймёте степень собственной вшивости".

Логунова считает, что нужно учиться достойно справляться со всеми испытаниями.

"Испытания человек получает каждый день, чем вы выше и успешней, тем сильнее бьют по вашим слабым местам, а тут нужно не идти на поводу у эмоций, а научится не осуждать, принимать, не реагировать", - написала блогер.

Пользователи соцсети поддержали девушку множеством комментариев, оставленных под публикацией.

"Совершенствоваться - значит меняться. Быть совершенным - значит, меняться часто. Черчилль", - процитировал великого политика alexandr_kurilin.

"Спасибо за то, что Вы делаете", - написал ugavriluk.

"Шикарно выглядите ,ну в принципе как и всегда", - восхитился slaventiy_kuksa.

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova/)

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