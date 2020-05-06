Сила привабливості: Санта Дімопулос в шовках і міні розкрила секрети гармонії

Санта Дімопулос насолоджується благодатним часом материнства. Нещодавно вона вперше показала свою чарівну дочку Софію, яка з'явилася на світ в Монако. Дівчинка зовні дуже схожа на тата – бізнесмена Ігоря Кучеренко. Блакитноока дівчинка, світлошкіра з білявими локонами, тоді як її мама – пекуча брюнетка. Санта – не тільки любляча й турботлива мама і дружина, вона ще й мудра жінка з відмінним смаком і відчуттям стилю. Так, артистка показала свої бездоганні домашні образи і розповіла про силу жіночності і привабливості.

Санта знялася в стильній домашньої фотосесії для видання Маіпсгеам і продемонструвала, як вбрання одягає в домашній обстановці, а також розповіла про грані жіночності. Зірка живе за містом і з задоволенням проводити час на свіжому повітрі. Вона постала в атласній піжамі ніжного пастельного відтінку, червоному шовковому халаті в японському стилі, кремовій легкій сукні вільного крою, жіночному легкому вбранні з абстрактним флористичним принтом і короткою спідницею, засвітивши стрункі ніжки.

Також Санта розповіла про стиль та жіночу привабливість і поділилася секретами гармонії.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Атмосфера в домі – це відповідальність жінки, тому доглянутість, посмішка, турбота, краса – все це на нас", - вважає артистка.

Вона зазначає, що не так важливий одяг, як внутрішній стан дівчини. "Важливо бути доглянутою і гармонійною, і тут не важливо, у що ти одягнена – в треники і майку або в красиву сукню. Внутрішній стан – ось, де прихована наша сила привабливості", - зазначає Санта.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/maincream)

"Дуже важливо позбуватися від непотрібних речей у вашому просторі, адже це застій енергії. Прибираючи те, що вам не потрібно, ви звільняєте місце для чогось нового і прекрасного. За час карантину до багатьох прийшло розуміння, що речі – це не статус, не вкладення і не цінність, речі – це всього лише речі. Головне – людина, яка їх носить, його внутрішнє наповнення і гармонія з самим собою", - переконана артистка.

Раніше Санта Дімопулос зробила зізнання про маленьку доньку, розсекретила її схему харчувааня і зачарувала ніжним фотосетом з Софією.