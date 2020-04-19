"Дуже на тата схожа": Санта Дімопулос вперше показала маленьку доньку

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка з гумором визнала, що мала явно пішла не в неї

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос в минулому році стала мамою вдруге - 14 вересня співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко доньку Софію в одній з клінік Монако. При цьому артистка набрала 15 кілограмів за час вагітності, проте досить швидко змогла повернути собі стрункі форми. Зірка вже публікувала кілька кадрів з малятком в мережі, однак не показувала її обличчя. Зараз дівчинці виповнилося 7 місяців і Санта вирішила, що настала пора представити її публіці.

Артистка опублікувала у своєму Instagram ніжний портрет малятка Софії. У підпису Дімопулос з гумором натякнула на те, що дівчинка явно пішла не в неї - адже Санта смаглява і з темними очима, а дитина світлошкіра і блакитноока, в тата. Раніше співачка вже жартувала на відпочинку з дітьми, що вона виглядає поряд з Софією, як її мексиканська няня.

"Знайомтеся, принцеса Софія. Правда ж ми схожі як дві краплі води?!" - написала виконавиця, залишивши також усміхнений смайлик.

Фото: Санта Дімопулос показала доньку Софію (instagram.com/santadimopulos)

Розчулені шанувальники засипали співачку теплими відгуками, відзначаючи подібність малятка з татом і жартома цікавлячись, чи точно вона її дочка.

Фото: Санта Дімопулос з сім'єю (instagram.com/santadimopulos)

Лапочка! P.s Вам її не підмінили ?

Вона чарівна ! Про мексиканську няню була правда

Гарна дівчинка! Чия це?

Дуже на тата схожа

Який янголятко, на тата схожа і буде щаслива

На тата схожа

принадність, на мою копія тата

Ви обидві дуже гарні, але зовсім не схожі (поки що)

Лялечка, на тата схожа

Таткова дівчинка ))

Як лялечка

Бозі яка ж вона Красуня Хлопчаки стережіться

Ой не знаю,папка копія, ксерокс прям

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, у Санти також зростає 11-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.

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