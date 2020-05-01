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Блонда з хвостиками: Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з маленькою донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2020 - 09:49
Блонда з хвостиками: Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з маленькою донечкою
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка докладно розповіла про харчування своєї дитини

Санта Дімопулос днями вперше показала обличчя своєї дочки Софії, яку вона народила в Монако. З тих пір співачка із задоволенням ділиться з шанувальниками деталями про своє малятко - наприклад, та явно пішла вокальними даними в маму, що доводить цікаве відео з голосистою дівчинкою. А от зовні вона схожа на тата - дівчинка блакитноока і світлошкіра, в той час як сама Санта смаглява і темноволоса.

Зараз Софії вже 7,5 місяців і малятко росте просто чарівною! Дімопулос поділилася ніжним і щасливим знімком з донечкою - вони відображені на вулиці, при цьому артистка підняла дитину вгору і притиснула її до обличчя, щасливо сміючись. У білявого малятка зав'язані зворушливі хвостики на голові, а одягнена вона в світло-зелений костюм.

Санта вирішила докладно розповісти про харчування доньки, зізнавшись, що їй довелося перестати годувати її грудьми.

Блонда з хвостиками: Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з маленькою донечкою

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

"Моя булочка кохана. Я дуже відповідально підійшла до харчування, вивчивши безліч різних думок (часто протилежних). Звичайно, я планувала годувати грудьми до року, але не склалося. Хоча півроку теж не погано)

Нам 7.5 місяців і ось що ми вже їмо:
- кабачок;
- кольорова капуста;
- брокколі;
- морквина;
- батат, картопля;
- цибуля порей;
- пастернак;
- печене яблуко;
- бебі банан;
- каші (гречка, рис, пшенична, вівсяна).

Дуже важлива якість продуктів і довіра магазину, де ви їх купуєте. Софія у мене світлошкіра, тому я акуратно ввожу нові продукти. До 8 буду додавати перепелине яйце. Сир, йогурт до 10. М'ясо - коли з'являться перші зубки:) Це моє рішення, і я не претендую на абсолютну достовірність, просто кожна мама робить як вважає за потрібне і це правильно. Але я завжди з цікавістю вислухаю обґрунтовану іншу думку) Діліться своїм досвідом", - поділилася співачка.

Нагадаємо, що Санта також виховує 11-річного сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули. Софію ж вона народила нинішньому чоловікові Ігорю Кучеренко.

Підписники залишили багато зворушених коментарів зоряній мамі і доньці, особливо захоплюючись зачіскою малятка Софії.

  • А хвостики у нас вже)
  • Як же крихітка на тата схожа! Щастя вам, красуні!
  • Яка грація
  • Улюблені
  • Боже яка блонда
  • Красоточки
  • Ідеальний введення продуктів для маляти! Санта розумниця!!!
  • Татова доця. Це ж треба яка природа дивовижна
  • Побільше фото вашої милашки
  • Яка гарненька девулечка
  • Ох вже ці ніжки зі складочками! Солодка Булочка!
  • Ух ти!!!Вже хвостики. Скоро кіски пора буде заплітати
  • А зачіску яку вже можете робити, супер красотуличка

Блонда з хвостиками: Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з маленькою донечкою

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос похвалилася "вокальними" талантами маленької доньки Софії.

Маленька красуня: Санта Дімопулос похвалилася "вокальними" талантами маленької доньки "Дуже на тата схожа": Санта Дімопулос вперше показала маленьку доньку
Новини України дочьСанта Димопулос
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