Маленька красуня: Санта Дімопулос похвалилася "вокальними" талантами маленької доньки

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка поділилася чарівним відео з голосистою Софією

Санта Дімопулос насолоджується часом з дітьми - співачка стала мамою вдруге 7 місяців тому. Доньку Софію вона народжувала в Монако, проте через пару місяців повернулася в Україну, а в січні встигла з'їздити з дітьми на відпочинок в ОАЕ. Весь це час артистка приховувала обличчя маляти і лише днями вирішила познайомити її з публікою, показавши портрет дівчинки, пожартувавши, що вона на неї зовсім не схожа і явно пішла в тата.

А ось вокальними даними - точно в маму! Що доводить цікаве відео з "принцесою Софією", яке Санта опублікувала у своєму Instagram. У ролику блакитноока і світловолоса дівчинка сидить в спеціальному дитячому кріслі і вражає силою своїх голосових даних - ймовірно, дитина щось хоче від мами або намагається щось їй сказати.

"Щоденне злободенне", - підписала відео Дімопулос.