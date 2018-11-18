"Сил в два рази більше": Тодоренко зізналася, що не може "сидіти на місці"

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Телеведуча зізналася, що вагітність "не б'є по мізках"

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що, не дивлячись на вагітність, не може "сидіти на місці". Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Останнім часом все частіше чую: «Региночка, Ви така молодець, що змогли приїхати», або «А може вам краще відпочити, Ви ж пам'ятаєте, що ви вагітна?». А мені здається, що це моє нове стан зовсім не б'є по мізках, а сил з'являється в 2 рази більше. Я ж не звикла сидіти на місці, мені хочеться продовжувати знімати, їздити по зустрічам, а ввечері – на світський захід", - сказала вона.

Фото: Тодоренко про роботу під час вагітності (instagram.com/reginatodorenko)

Звернемо увагу, що визнання викликало ажіотаж серед користувачів мережі.

"а де живіт? Дивлюся на нього і здається, що батьків, якщо випадково чихнете", - сказала користувач Дарья Маркова.

"взагалі не видно живота", - підкреслила юзер Тетяна Рубак.

"Блін, ти ж два дні тому була вагітна. А де живіт?", - поцікавився Аваз Мамайнов.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Тодоренко поділилася секретом успішного шлюбу.

Раніше вагітна Регіна Тодоренко знялася в кліпі нареченого Влада Топалова.

Відео: (video.rbc.ua)