"Любовь на долгие годы": Тодоренко поделилась секретом успешного брака (фото)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Телеведущая призналась, что дельный совет ей дали родители

Украинская телеведущая и звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко поделилась с подписчиками секретом своих отношений с певцом Владом Топаловым. Соответствующее признание она разместила на своей странице в Instagram.

"Ребятки, а поделитесь секретом своих отношений? Что делать, чтоб сохранить любовь на долгие годы? Моя мама говорит: «Если возникают вопросы, договариваться и никогда не хлопать дверью»! Папа считает: «Каждая ссора – это путь к познанию друг друга и обтачивание острых углов", - сказала она.

Обратим внимание, что телеведущая также опубликовала совместное фото со своим женихом – Владом Топаловым.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.

Ранее стало известно, кого ждет Тодоренко. Оказалось, что пара ожидает сына и даже придумала для него имя.

Отметим, что в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е.

Видео: РБК-Украина