"Сил в два раза больше": Тодоренко призналась, что не может "сидеть на месте"

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Телеведущая призналась, что беременность "не ударяет по мозгам"

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что, не смотря на беременность, не может "сидеть на месте". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"В последнее время всё чаще слышу: «Региночка, Вы такая молодец, что смогли приехать», или «А может вам лучше отдохнуть, Вы же помните, что вы беременная?». А мне кажется, что это моё новое состояние совсем не ударяет по мозгам, а сил появляется в 2 раза больше. Я же не привыкла сидеть на месте, мне хочется продолжать снимать, ездить по встречам, а вечером – на светское мероприятие", - сказала она.

Фото: Тодоренко о работе во время беременности (instagram.com/reginatodorenko)

Обратим внимание, что признание вызвало ажиотаж среди пользователей сети.

"а где живот? Смотрю на него и кажется, что родите, если случайно чихнете", - сказала пользователь Дарья Маркова.

"вообще не видно живота", - подчеркнула юзер Татьяна Рубак.

"Блин, ты ж два дня назад была беременна. А где живот-то?", - поинтересовался Аваз Мамайнов.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Тодоренко поделилась секретом успешного брака.

Ранее беременная Регина Тодоренко снялась в клипе жениха Влада Топалова.

Видео: (video.rbc.ua)