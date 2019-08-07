У шортах і кокетливій сорочці: довгонога онука Ротару привітала бабусю з днем народження

Фото: Соня Євдокименко з бабусею Софією Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)

Соня позувала разом зі знаенитой бабусею і братом

Сьогодні, у середу, 5 серпня, легендарна співачка Софія Ротару відзначає свій день народження. Зірці виповнилося 72 роки. Свято вона вирішила зустріти в колі рідних і близьких в заміському будинку. Внучка артистки і її тезка Софія Евдокиенко не могла пропустить такий знаменний для всієї родини день. Нещодавно вона прилетіла з Європи, де відпочивала зі своїм коханим Марко Дюменилом, в Київ. До речі, молодий чоловік також відвідав українську столицю і зміг особисто оцінити її пам'ятки.

18-річна онука зірки в сторіз Instagram опублікувала фото зі своєю квітучою бабусею-іменинницею і залишила для неї коротке привітання. Соня позувала в трендових шортах бірюзового відтінку з високою посадкою, що підкреслили її довгі стрункі ноги, і білосніжній сорочці, яку кокетливо зав'язала під грудьми, змістивши акцент в образі на тонку талію. Волосся дівчата зібрані у хвіст, а макіяж – природний і натуральний.

Також на знімку можна побачити і брата Софії, онука співачки, Анатолія, який, до речі, також пов'язав своє життя з музикою. Зоряна бабуся на фото тримає телефон біля вуха, приймаючи вітання.

"Наша іменинниця. З днем народження!" - підписала Соня душевне сімейне фото.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Також дівчина опублікувала короткий ролик, на якому п'є чай з фарфорової чашки. "Готова до довгого і виснажуючому дня", - підписала вона короткий ролик, натякнувши, що з нагоди свята планується насичена програма.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

На сторінці в Instagram сама Софія Михайлівна також показала зворушливий кадр з онуками і білим пухнастим домашнім вихованцем.

Фото: Софія Ротару з онуками Сонею та Анатолієм Євдокименком (instagram.com/sofiarotaru.official)

Раніше внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко показала стильний образ в прозорій сукні-міні від українського дизайнера.

Також Соня Євдокименко поділилася романтичними фото з відпочинку у Портофіно.