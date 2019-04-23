Як школярка: Настя Каменських умилила невинним образом у Парижі

Настя Каменських продовжує балувати шанувальників яскравими фото зі свого відпочинку в Парижі. Зазначимо, що ця поїздка не встигнувши початися, вже обросла масою чуток і домислів. По-перше, шанувальники виконавиці припускають, що Каменських і Потап живуть в одному готелі. Справа в тому, що репер і співачка опублікувала на своїх сторінках фото і відео, де помітно одну і ту ж визначну пам'ятку - Вандомську колону, поруч з якою розташований готель "Ріц", де оселилася Настя.

Трохи пізніше стало відомо, що у Парижі також відпочивають Надя Дорофєєва з Дантесом. При цьому пара спочатку відпочивала в Амстердамі, звідки вирушила до Парижа – можливо, спеціально для зустрічі з Потапом і Настею. А ще згодом стало відомо, що у найромантичнішій столиці відпочиває вагітна Лілія Подкопаєва зі своїм обранцем Ігорем Дубинським. Всі разом вони зробили фото на пам'ять на фоні Ейфелевої вежі.

Ось така насичена на події поїздка. Тепер же Каменських поділилася новими фото, на цей раз – без "сенсаційних розслідувань". Просто новий образ.

На знімку Настя позує на тлі цегляної будівлі. На виконавиці – класичний тренч пісочного кольору (до речі, це тренд нового весняного сезону). Також на ній блакитні укорочені джинси з лампасами, масивні білі кросівки з салатовими вставками. В очі одразу привертає яскравий аксесуар – невеликий рюкзак рожевого кольору. Образ вийшов дуже милий і затишний.

Стильна Настя Каменських в Парижі

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її новий знімок. Деякі зазначили, що на фото Настя схожа на школярку.

Настя дівчинка – школярка)

Что за красоточкка!

Буся!

Потап фоткал?)

Супер стиль, модная Настя!

Настя, Вы преобразились. Уверен, Вы почуствовали себя женщиной. Не искуственной, а настоящей. Это многого стоит. Будьте ею всегда. Вы же очень красивая. Помните об этом и не теряйте, прошу Вас красоту!!

Ти дуже гарна!

Гарненька!

Ну прям студентка)

Настя просто супер!

Шикарная Школьница!

Нагадаємо, раніше "Чорна пантера" Настя Каменських показала фігуру в прозорій сукні.