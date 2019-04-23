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Каменських і Потап відпочивають в Парижі в одному готелі? Шанувальники знайшли "зелений доказ" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 11:02
Каменських і Потап відпочивають в Парижі в одному готелі? Шанувальники знайшли "зелений доказ" (відео)
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Від чіпких очей шанувальників не вислизнула важлива деталь

Настя Каменських та Потап, схоже, знову "засвітилися" під час відпочинку. Принаймні шанувальники пари побачили одну значущу деталь на їх фото і відео, опублікованих на instagram-сторінках.

Так, буквально в один день на сторінках Каменських і Потапа з'явилися оновлення з Парижа. При цьому Потап опублікувала селфі з хештегом #paris на тлі Вандомській колони в історичному центрі столиці Франції.

Потап в Парижі

Потап в Парижі на тлі Вандомської колони (фото: instagram.com/realpotap)

Цікаво, що пізніше в розділі сторіз Настя Каменських опублікувала кілька відео, зроблених як раз по приїзду в Париж. Так, співачка зняла свій розкішний готель всередині, а також під час виходу з нього. На відео чітко бачимо вже знайому Вандомську колону!

Спостережливі шанувальники пари відразу ж відзначили цю деталь!

Каменських і Потап відпочивають в Парижі в одному готелі? Шанувальники знайшли &quot;зелений доказ&quot; (відео)

На відео Насті Каменських з готелю бачимо Вандомську колону, а також на козирку назва готелю - "Рітц"

І все ж робити якісь висновки ще рано. Звичайно, про роман співачки і репера вже давно пліткують. Самі виконавці поки що ніяк не коментують ці чутки, а від прямих запитань йдуть. Більш того, ні Настя, ні Потап ніяк не коментують своє особисте життя в пресі, обмежуючись лише загальними фразами.

Тому не можна достовірно стверджувати, що Настя Камеснких і Потап відпочивають разом. Можливо, пара вирушила на якийсь корпоратив або спільний виступ.

Зате можна більш докладно розглянути відпочинку Насті. Так, за опублікованим відео також стає ясно, що Каменських зупинилася в готелі "Ріц" в Парижі, навпроти якого і знаходиться Вандомська колона. Одна ніч у цьому готелі обійдеться мінімум в $1000.

Також Настя вже прогулялася по Парижу і зробила знакове фото в цьому місті - з Ейфелевою вежею.

Настя Каменських в парижі

Каменських і Потап відпочивають в Парижі в одному готелі? Шанувальники знайшли &quot;зелений доказ&quot; (відео)

Нагадаємо, раніше Каменських в тренчі захопила зовнішнім виглядом.

До речі, Настя Каменських продемонструвала насичене тренування в залі, показавши, які вправи зазвичай виконує.

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