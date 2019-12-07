Все вишуканіше! Лілія Подкопаєва заворожила магнетичним фото

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка підкорила виразним поглядом

Лілія Подкопаєва нещодавно вразила першим офіційним виходом у світ після народження донечки. Вона з'явилися в Києві на церемонії нагородження "Ніч химер" від програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" під руку з коханим чоловіком бізнесменом Ігорем Дубинським. Стрункі форми і пишні груди підкреслила вишукана вечірня сукня гімнастки. З України Лілія поспішила пповернутися в США, де залишилася її маленька донечка. Вона продовжує балувати підписників в Instagram ефектними фото. Так, спортсменка показала дивовижний фотопортрет.

Гімнастка дивиться прямо в камеру. На її губах грає ледь помітна посмішка. У макіяжі – акцент на червону помаду. Вії ретельно профарбовані чорною тушшю. Магнетичний погляд зелених очей і блискуче волосся, укладене на одну сторону, додають ще більшої виразності образу.

У коментарях під знімком підписники Лілії не змогли встояти перед її красою і зазначили, що гімнастка буквально загіпнотизувала їх пронизливим поглядом.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Прекрасна красуня: Лілія Подкопаєва зачарувала квітучим виглядом після народження доньки

Кадр оцінили також подруга Лілії Ані Лорак і співачка Ольга Цибульська.

Дуже красива

Красуня

Неземна

Красива і щаслива

Ці очі! Магія

Я задивився на очі. Космос!

Милуюся

З роками все шикарней

Щаслива, Красива, Кохана Жінка! Загляньте в ці Очі! Наша Сила України!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Подкопаєва озвучила ім'я маленької донечки. Дівчинку назвали Евеліна. За час вагітності гімнастка поправилася на 9 кіло, але швидко прийшла в норму – спортивне минуле дало про себе знати.