Прекрасна красуня: Лілія Подкопаєва зачарувала квітучим виглядом після народження дочки

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Вже традиційно свій новий пост Подкопаєва супроводила філософською цитатою

Лілія Подкопаєва не перестає захоплювати багатотисячну армію шанувальників "внутрішніми змінами" після народження дочки. Нагадаємо, що 19 вересня українська спортсменка втретє стала мамою - у гімнастки народилася дівчинка. При цьому зовсім нещодавно зіркова мама розсекретила ім'я дівчинки - Евеліна. Батьком дівчинки є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Лілія з дітьми від попереднього шлюбу живуть в США. До речі, в інтерв'ю Каті Осадчій Лілія зізналася, що під час вагітності набрала 9 кілограмів. Однак професійній спортсменці не склало особливих труднощів швидко позбавитися від зайвого.

Сьогодні Подкопаєва виглядає дійсно чудово, чем не перестає захоплювати підписників. Так, на своїй сторінці в мережі instagram Лілія поділилася черговим фото, на якому вражає квітучим виглядом. 41-річна українська спортсменка в черговий раз доводить, що вік - це всього лише цифра в паспорті!

На знімку Подкопаєва позує з мінімум косметики, на плечі недбало накинутий піджак, волосся зібране в елегантну зачіску.

“Насправді ми завжди знаємо, як вчинити правильно. Складність же полягає в тому, щоб саме так і вчинити", - супроводила філософським підписом нове фото Подкопаєва.

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники спортсменки також поспішили залишити захоплені відгуки під її новим фото:

"Ми любимо Вас, Лілечка"

"Лілія,ви така красива"

"Як мудро сказано"

"Вибір завжди робиться несвідомо, усвідомлення приходить уже після)"

“Лілечка, ви красуня! І все правильно сказали"

"Лілечка, чудово виглядаєш!"

"Слова прям в точку"

“Яка ж ви гарна і приємна! У мене донечку теж звати Евеліна! Найкрасивіше ім'я!!! Нехай ваша сім'я буде щаслива!!"

"Шикарний лук"

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

Також нагадаємо, що Лілія з чоловіком спеціально прилетіли в Київ на одну з вечірок - "Ніч химер" від телеканалу "Україна". При цьому доньку батьки залишили в США - з бабусею, а також сестрою і братом.

Як Лілія Подкопаєва перенесла третю вагітність (youtube.com/Світське життя)

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва виховує двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним – 12-річну доньку Кароліну і 14-річного сина Вадима. Днями у хлопця був день народження і знаменита мама зворушливо привітала його в мережі. Зазначимо, що сина вона всиновила, а Кароліну народила сама.