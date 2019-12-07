Все шикарнее! Лилия Подкопаева заворожила магнетическим фото

Гимнастка покорила выразительным взглядом
Лилия Подкопаева недавно впечатлила первым официальным выходом в свет после рождения доченьки. Она появились в Киеве на церемонии награждения "Ніч химер" от программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" под руку с любимым мужчиной бизнесменом Игорем Дубинским. Стройные формы и пышную грудь подчеркнуло изысканное вечерне платье гимнастки. Из Украины Лилия поспешила вернуться в США, где осталась ее маленькая доченька. Она продолжает баловать подписчиков в Instagram эффектными фото. Так, спортсменка показала завораживающий фотопортрет.
Гимнастка смотрит прямо в камеру. На ее губах играет едва заметная улыбка. В макияже – акцент на красную помаду. Реснички тщательно прокрашены черной тушью. Магнетический взгляд зеленых глаз и блестящие волосы, уложенные на одну сторону, добавляют еще большей выразительности образу.
В комментариях под снимком подписчики Лилии не смогли устоять перед ее красотой и отметили, что гимнастка буквально загипнотизировала их пронзительный взглядом.
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)
Прекрасная красотка: Лилия Подкопаева очаровала цветущим видом после рождения дочери
Кадр оценили также подруга Лилии Ани Лорак ипевица Ольга Цибульская.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Подкопаева озвучила имя маленькой доченьки. Девочку назвали Эвелина. За время беременности гимнастка поправилась на 9 кило, но быстро пришла в норму – спортивное прошлое дало о себе знать.