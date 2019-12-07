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Все шикарнее! Лилия Подкопаева заворожила магнетическим фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.12.2019 - 17:32
Все шикарнее! Лилия Подкопаева заворожила магнетическим фото
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка покорила выразительным взглядом

Лилия Подкопаева недавно впечатлила первым официальным выходом в свет после рождения доченьки. Она появились в Киеве на церемонии награждения "Ніч химер" от программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" под руку с любимым мужчиной бизнесменом Игорем Дубинским. Стройные формы и пышную грудь подчеркнуло изысканное вечерне платье гимнастки. Из Украины Лилия поспешила вернуться в США, где осталась ее маленькая доченька. Она продолжает баловать подписчиков в Instagram эффектными фото. Так, спортсменка показала завораживающий фотопортрет.

Гимнастка смотрит прямо в камеру. На ее губах играет едва заметная улыбка. В макияже – акцент на красную помаду. Реснички тщательно прокрашены черной тушью. Магнетический взгляд зеленых глаз и блестящие волосы, уложенные на одну сторону, добавляют еще большей выразительности образу.

В комментариях под снимком подписчики Лилии не смогли устоять перед ее красотой и отметили, что гимнастка буквально загипнотизировала их пронзительный взглядом.

Все шикарнее! Лилия Подкопаева заворожила магнетическим фото

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Прекрасная красотка: Лилия Подкопаева очаровала цветущим видом после рождения дочери

Кадр оценили также подруга Лилии Ани Лорак ипевица Ольга Цибульская.

  • Очень красивая
  • Красуня
  • Неземная
  • Красивая и счастливая
  • Эти глаза! Магия
  • Я засмотрелся на глаза. Космос!
  • Любуюсь
  • С годами все шикарней
  • Счастливая, Красивая, Любимая Женщина! Загляните в эти Глаза! Наша Сила Украины!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Подкопаева озвучила имя маленькой доченьки. Девочку назвали Эвелина. За время беременности гимнастка поправилась на 9 кило, но быстро пришла в норму – спортивное прошлое дало о себе знать.

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Новости Украины Лилия Подкопаева
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