"Шикарна фігура": Яна Соломко вразила фото в купальнику на снігу

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка запропонувала підписникам влаштувати новий флешмоб

Поки українські знаменитості масово поїхали на відпочинок в теплі краї і засипають соцмережі фотографіями в купальниках біля океану, співачка Яна Соломко вирішила піти іншим шляхом. Артистка, яка зачарувала мережу талантом дочки, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефектним фото, на якому вона позує в чорному купальнику, стоячи босоніж на снігу серед сосен.

Зірка закликала своїх підписниць наслідувати її приклад і влаштувати флешмоб "Сосни проти пальм".

"Бачите у своїй стрічці багато фото біля пальм? Подумаєш. А у нас сосни нічим не гірше. Дівчата, а давайте всі зробимо фото з хештегом #сосныпротивпальм і затьмаримо їх красою нашої природи", - запропонувала Яна.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Багато користувачів мережі підтримали співачку і зазначили, що це чудова ідея, однак не всі готові зважитися на таке екстремальне фото. Також дівчину засипали компліментами щодо її стрункої фігури.

"Яночка, ви виглядаєте чудово, так тримати!";

"Відмінна мотивація для схуднення, фігура просто супер. Здоров'я вам міцного, не хворійте!";

"Холодно дивитися, але дуже цікаво";

"Яка ж ви худа!!! аж на себе не схожа!!";

"Ви чудово виглядаєте, не замерзли під час фотосесії? Ідея сосни проти пальм дуже крута";

"Яна, струнка. Підтримую!!! Наша природа гарна!))";

"Ви як завжди на висоті. А ідею про сосни підтримую";

"Яна, як Вам вдається тримати себе у такій чудовій формі? Відкрийте секрет";

"Яка шикарна фігура. ви розумниця", - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, раніше колишня учасниця групи Real O і шоу "Холостяк" Яна Соломко поділилася з шанувальниками милими фото зі своєю донею. Артистка зводила трирічну Кіру на дитячий ранок в красивому атмосферному місці.

Зазначимо, що Яна Соломко розповіла, що вважає важливим у стосунках з дитиною. Вона дала кілька порад про те, як вибудувати з дитиною довірливі стосунки.