Яна Соломко сводила дочку на утренник: красочные фото

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Поклонники отметили, что мама и дочка выглядят как новогодние феи

Известная украинская поп-певица, бывшая участница группы Real O и шоу "Холостяк" Яна Соломко поделилась с поклонниками милыми фото со своей дочуркой. Артистка сводила трехлетнюю Киру на детский утренник в красивом атмосферном месте и опубликовала красочные снимки в Instagram.

Для праздника Яна выбрала терракотовое платье с оранжевым оттенком и ботфорты, а дочку нарядила в красное платье с балетной пачкой и колготки в тон.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Мама с дочкой сделали несколько фотографий с героями сказок и на фоне красивого антуража.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

"Были на детском утреннике. В Чутово у нас было немного по другому...

Эта гостиница своими интерьерами один в один ThePlazaHotel в Нью Йорке, где отдыхал Кевин Маккалистер в "Один дома 2", самый узнаваемый отель в мире. Атмосфера передана очень точно", - рассказала Соломко.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Поклонникам очень понравились фото певицы, в комментариях они отметили, что мама с дочкой очень красивые.

"Красивые. А у вас ребёнок такой спокойный,тихий и она немного замкнутая или я ошибаюсь?", "Очень красивые.Фото суперские", "Очень красивый праздник вы сделали для своей доченьки, детки любят такие мероприятия", "У вас прекрасные отношения с дочкой! Вы супер мама!", "Какие же вы КРАСИВЫЕ. С наступающим вас Новым годом", "Очень яркие фото! Круто побывать в таких отелях наверное", "Это действительно настоящая сказка", "Создавать счастливое детство это прекрасно", "Девочки лучики вы с доченькой такое тепло излучаете", "Я восхищаюсь вами ,вы классная мама везде водите свою малышку", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Яна также поделилась милым видео, на котором они едут в машине и Кира рассказывает бабушке по телефону, как ей понравилось на утреннике.

Видео: (instagram.com/yana.solo)

"Кира рассказывает бабушке как сходила на утренник. Девочки, желаю вам быть очень красивыми и чтобы вас приглашали только в самые лучшие места! На самом деле я в приятном шоке от того насколько наши дети развиты. Я уверена, что если сейчас купить Кире телефон она им будет полностью осознанно пользоваться: звонить и отправлять всей семье сообщения. Мне кажется, проблема связи поколений сейчас будет стоять очень остро. Нам бы только успеть развиваться за своими детками..." - отметила Соломко.

Напомним, ранее Яна Соломко очаровала сеть талантом дочери.

Также мы писали том, что Яна Соломко разместила в своем Instagram фото с дочерью, и подписала его интригующей подписью - "Пополнение в семействе".

Отметим, что ранее Яна Соломко рассказала, что считает важным в теплых отношениях с ребенком. Она дала несколько советов о том, как выстроить ребенком доверительные отношения.

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