"Шикарная фигура": Яна Соломко поразила фото в купальнике на снегу

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица предложила подписчикам устроить новый флешмоб

Пока украинские знаменитости массово уехали на отдых в теплые края и засыпают соцсети фотографиями в купальниках у океана, певица Яна Соломко решила пойти другим путем. Артистка, которая очаровала сеть талантом дочери, поделилась на своей странице в Instagram эффектным фото, на котором она позирует в черном купальнике, стоя босиком на снегу среди сосен.

Звезда призвала своих подписчиц последовать ее примеру и устроить флешмоб "Сосны против пальм".

"Видите в своей ленте много фото возле пальм? Подумаешь. А у нас сосны ничем не хуже. Девчонки, а давайте все сделаем фото с хештегом #сосныпротивпальм и затмим их красотой нашей природы", - предложила Яна.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Многие пользователи сети поддержали певица и отметили, что это отличная идея, однако не все готовы решиться на такое экстремальное фото. Также девушку засыпали комплиментами относительно ее стройной фигуры.

"Яночка, вы выглядите великолепно, так держать!";

"Отличная мотивация для похудения, фигура просто супер. Здоровья вам крепкого, не болейте!";

"Холодно смотреть, но очень интересно";

"Какая же вы худая!!! аж на себя не похожа!!";

"Вы шикарно выглядите, не замерзли во время фотосессии? Идея сосны против пальм очень крутая";

"Яна, стройняшка. Поддерживаю!!! Наша природа хороша!))";

"Вы как всегда на высоте. А идею про сосны поддерживаю";

"Яна, как Вам удается держать себя в такой замечательной форме? Откройте секрет";

"Какая шикарная фигура. вы умничка", - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, ранее бывшая участница группы Real O и шоу "Холостяк" Яна Соломко поделилась с поклонниками милыми фото со своей дочуркой. Артистка сводила трехлетнюю Киру на детский утренник в красивом атмосферном месте.

Отметим, что Яна Соломко рассказала, что считает важным в теплых отношениях с ребенком. Она дала несколько советов о том, как выстроить ребенком доверительные отношения.