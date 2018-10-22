Щирі 2019: Тіна Кароль знову знялася для українського "зіркового" календаря

Фото: колаж РБК-Україна

Минулого разу співачка спеціально для "Щирі" одягла український весільний костюм початку 20-го століття

Відома українська співачка Тіна Кароль знову взяла участь у створенні благодійного календаря на 2019 рік "Щирі. Свята" - проекті, присвяченому традиційному вбранню та українським святам. Про це повідомив піар-менеджер зірки Павло Орлов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тіна Кароль вдруге знялася для благодійного проекту #ЩИРІ", - йдеться в повідомленні.

Так, минулого разу співачка спеціально для "Щирі" одягла український весільний костюм початку 20-го століття.

Тіна Кароль (Фото: "Щирі. Свята")

Нагадаємо, що історія календаря "Щирі" почалася у 2014-му. Чотири роки тому 15 українських зірок взяли участь у зйомці в українських національних костюмах.

З тих пір проект став настільки популярним, що тепер його можна назвати традицією.

Тіна Кароль (Фото: "Щирі. Свята")

До слова, зазначимо, що соцмережа Instagram випустила іменні GIF-ки (формат анімованих зображень) із зображенням Тіни Кароль, і тепер кожен користувач цієї мережі може додати гіфки Кароль у свої сторрис та відео, досить лише відкрити програму у сторрис й у пошуку GIF ввести ім'я "Тіна Кароль". Додамо, що перед цим компанія VIBER випустила іменні стікери Тіни Кароль, які також доступні всім користувачам популярного месенджера.

Як повідомлялося раніше, у створенні благодійного календаря "Щирі. Свята", який присвячений традиційному поряд та українських свят, взяли участь популярна музична група KAZKA і ще велика кількість українських зірок, включаючи Машу Єфросиніну, Лесю Нікітюк, Нату Філатову з ONUKA.

Нагадаємо, що раніше для проекту "Щирі. Спадщина", присвяченому українському костюму, вдалося зібрати 18 повністю автентичних костюмів з 10 регіонів України.

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Відео: РБК-Україна