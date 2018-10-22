KAZKA снялась в благотворительном календаре на тему украинских праздников (фото)

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Деньги от продажи календаря будут переданы Национальному центру народной культуры "Музей Ивана Гончара"

Популярная музыкальная группа KAZKA и еще 14 украинских звезд приняли участие в создании благотворительного календаря "Щирі. Свята", который посвящен традиционному наряду и украинским праздникам.

Александра Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)

"Несколько лет назад, когда первый календарь "Щирі" был опубликован, я и представить себе не могла, что так скоро стану его частью. И вот я здесь. На страницах красивого ежегодного издания, посвященного украинским традициям. В мае! Ну разве я могла отказаться от участия в съемках? Нет, конечно", - делится впечатлениями солистка группы Александра Зарицкая.

Всего за 17 часов съемки украинские звезды примерили 20 нарядов, которые отразили 100-летнюю историю украинской одежды из разных регионов страны. Каждый месяц в календаре посвящен традиционному украинскому празднику, на что указывают атрибуты и элементы одежды.

Александра Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)

"Традиции? Я обожаю Ивана Купала. Эстетика этого праздника - вполне моя тема. Нравится его сказочность, магичность. Кроме того, какая девушка не гадала на парня-мечты?.. У меня в гардеробе есть несколько элементов традиционного украинского наряда. Люблю их за приятные материалы и тонкую ручную работу. Люблю за ощущение праздника, которое они дарят" - говорит Александра.

Отметим, что для съемок были использованы оригинальные коралловые бусы, которые сегодня уже невозможно создать. Из-за загрязнения окружающей среды кораллы, из которых в XVIII-XIX веке делали украшения, уже навсегда потеряли свой характерный красно-морковный цвет.

Александра Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)

Добавим, что 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" откроется выставка проекта "Щирі". А помочь музею и заказать благотворительный календарь можно уже сейчас по ссылке.

Ранее мы писали о том, что украинские музыканты записали фантастическую кавер-версию песни группы KAZKA. Речь идет о композиции "Плакала", чувственный клип на которую собрал в YouTube более 11 млн просмотров всего за три недели.

В записи приняли участие клавишник Юрий Салуха, скрипач Максим Романюк и Александр Павленко, который сыграл на кахоне.

Видео: РБК-Украина