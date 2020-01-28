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Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів "Оскара"

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 15:27
Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів "Оскара"
Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/theacademy)

Зірки готуються до головної премії

Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер... Цих зірок об'єднує не тільки талант і світова популярність, але і номінація на одну зі статуеток "Оскара" 2020. Вони все частіше з'являються на різних івентах та заходах, влаштованих напередодні головної кінопремії. До неї, до речі, залишилося зовсім мало – 9 лютого світу оголосять імена щасливчиків. І поки вони не названі, зірки намагаються по повній насолодитися цілком заслуженою славою найвидатніших акторів року.

Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Гості урочистого івенту (фото: instagram.com/theacademy)

Вчора, 27 січня, у голлівудському Ray Dolby Ballroom відбувся урочистий сніданок на честь номінантів премії. Тут зібралися актори, режисери та інші видатні особистості з кіноіндустрії. На червоній доріжці з'явилися вже згадані Шарліз Терон, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Рене Зеллвегер, а також Лора Дерн, Грета Гервіг, Роберт Де Ніро та інші зірки першої величини. Сам захід розпочався із вшанування пам'яті трагічно загиблого баскетболіста Кобі Брайанта і його дочки. Нагадаємо, легендарний спортсмен у 2018-му році був удостоєний статуетки "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол".

Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;

Кобі Брайант (фото: instagram.com/theacademy)

Цікаво, що більшість знаменитостей витримали класичний дрес-код в чорно-білій кольровій гамі. Посланниця Dior Шарліз Терон прийшла в довгій спідниці з поясом на талії і білосніжній блузці, які доповнила вишуканими босоніжками, клатчем і кольє. Рене Зеллвегер вибрала укорочені штани і білу блузу, на яку накинула піджак. На ноги вона взула класичні човники з палітурками. Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо віддали перевагу бездоганним костюмам. А ось Квентін Тарантіно не став морочитися над вбранням, вирушивши на сніданок у вельми специфічному вигляді. Він одягнув темно-сині брюки та чорну сорочку з жовтими елементами. Що ж, для "Оскара" зірки напевно підготують щось більш грандіозне, а поки оцінюємо образи з минулого івента.

Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;

Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер і інші на урочистій зустрічі номінантів &quot;Оскара&quot;Зіркові гості івенту (фото: instagram.com/theacademy)

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