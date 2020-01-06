ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжки

Lite » Мода 06.01.2020 - 13:02
Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжки
Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/goldenglobes)

Милуємося найбільш красивими сукнями

Золотий глобус – премія, яку називають репетицією «Оскара». Зірки, які отримали почесну нагороду, мають всі шанси дістати і заповітну статуетку, про яку мріє кожен актор. В цьому році тріумфаторами вечора стали Хоакін Фенікс за фільм "Джокер", кращою актрисою стала Рене Зеллвегер за роль у стрічці «Джуді». Гучний фільм «Одного разу в Голлівуді» отримав одразу кілька премій, включаючи «Кращий сценарій фільму», «Кращий фільм у жанрі комедія-мюзикл», «Найкращий актор другого плану» (Бред Пітт), а почесний «Золотий глобус» отримав Том Хенкс. Повний список переможців ви можете знайти тут.

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиХоакін Фенікс і Бред Пітт (фото: instagram.com/goldenglobes)

Як правило, не менше уваги, ніж нагороди, привернув і зовнішній вигляд зірок. Розкішні вечірні вбрання – одна з головних відмінних особливостей таких премій. Більшість знаменитостей дотримувалися дрес-коду, були одягнені в довгі сукні, а також смокінги. Були й ті, хто вирішив виділитися оригінальними костюмами і міні-сукнями.

Кольорова гамма також залишилася класичною: тут було багато золота, срібла, а також білий, чорний, червоний. Але небесно-блакитний, як у Рене Зеллвегер, або чорно-білий горошок, як у Зої Кравіц, також виглядали більш ніж вигідно і цілком доречно.

Ми вибрали топ-10 найбільш незвичайних і стильних образів. Хоча на червоній доріжці було безліч стильних луків, які, без сумніву, заслуговують уваги. І зупинитися на 10-ти було вельми складно. Милуємося!

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗої Коавій і Леонардо Ді Капріо

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиДжессіка Альба

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиСкарлетт Йоханссон

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиНіколь Кідман

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиШарліз Терон

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиКейт Бланшетт

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиДженніфер Лопес

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиЗолотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиДженніфер Еністон

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиМішель Вільямс

Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжкиРене Зеллвегер

(фото: instagram.com/goldenglobes; принтскрины instagram.com/fashiontomax)

У серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж: що відомо (фото) Фігура мрії: Єва Лонгорія засипала мережу жаркими фото у відвертих купальниках
Новини України актрисаЗолотой глобус
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся