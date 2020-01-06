Золотий глобус-2020: топ-10 найбільш розкішних нарядів з червоної доріжки

Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/goldenglobes)

Милуємося найбільш красивими сукнями

Золотий глобус – премія, яку називають репетицією «Оскара». Зірки, які отримали почесну нагороду, мають всі шанси дістати і заповітну статуетку, про яку мріє кожен актор. В цьому році тріумфаторами вечора стали Хоакін Фенікс за фільм "Джокер", кращою актрисою стала Рене Зеллвегер за роль у стрічці «Джуді». Гучний фільм «Одного разу в Голлівуді» отримав одразу кілька премій, включаючи «Кращий сценарій фільму», «Кращий фільм у жанрі комедія-мюзикл», «Найкращий актор другого плану» (Бред Пітт), а почесний «Золотий глобус» отримав Том Хенкс. Повний список переможців ви можете знайти тут.

Хоакін Фенікс і Бред Пітт (фото: instagram.com/goldenglobes)

Як правило, не менше уваги, ніж нагороди, привернув і зовнішній вигляд зірок. Розкішні вечірні вбрання – одна з головних відмінних особливостей таких премій. Більшість знаменитостей дотримувалися дрес-коду, були одягнені в довгі сукні, а також смокінги. Були й ті, хто вирішив виділитися оригінальними костюмами і міні-сукнями.

Кольорова гамма також залишилася класичною: тут було багато золота, срібла, а також білий, чорний, червоний. Але небесно-блакитний, як у Рене Зеллвегер, або чорно-білий горошок, як у Зої Кравіц, також виглядали більш ніж вигідно і цілком доречно.

Ми вибрали топ-10 найбільш незвичайних і стильних образів. Хоча на червоній доріжці було безліч стильних луків, які, без сумніву, заслуговують уваги. І зупинитися на 10-ти було вельми складно. Милуємося!

Зої Коавій і Леонардо Ді Капріо

Джессіка Альба

Скарлетт Йоханссон

Ніколь Кідман

Шарліз Терон

Кейт Бланшетт

Дженніфер Лопес

Дженніфер Еністон

Мішель Вільямс

Рене Зеллвегер

(фото: instagram.com/goldenglobes; принтскрины instagram.com/fashiontomax)